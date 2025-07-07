Рубикон перечеркнул всё: секрет российской дроновой войны раскрыт

Украинские военные признали превосходство российских дронов под Константиновкой

2:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Недавние события в зоне конфликта в районе Константиновки, расположенной в ДНР, привлекли внимание международной прессы из-за значительных изменений в тактике ведения боевых действий.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

По информации, опубликованной в американском издании, украинские военнослужащие и иностранные бойцы, участвующие в операциях, отметили, что ключевым фактором, изменившим баланс сил, стало появление на этом участке фронта российских подразделений, специализирующихся на использовании беспилотников. Речь идёт о расчётах центра, известного под названием "Рубикон", который подчиняется российскому военному ведомству.

Как сообщили украинские солдаты, с появлением этого центра возможности российских сил по нанесению ударов с помощью дронов значительно возросли. Они подчеркнули, что именно этот момент стал переломным в кампании атак с использованием беспилотных аппаратов. Издание также указало, что центр начал свою активную деятельность в районе Константиновки ещё весной, что кардинально изменило ситуацию на поле боя.

Американская наёмница, которая руководит медицинским подразделением в составе одной из украинских бригад, отметила, что с приходом "Рубикона" характер боевых действий изменился кардинально.

По её словам, это стало настоящим поворотным моментом. Сообщается, что интенсивность атак российских дронов в этом районе достигла такого уровня, что украинские силы предпочитают не покидать свои укрытия, расположенные под землёй, чтобы избежать потерь.

Кроме того, в публикации упоминаются данные российского военного ведомства, согласно которым в начале лета были зафиксированы случаи уничтожения двух немецких танков Leopard с использованием FPV-дронов, управляемых расчётами "Рубикона". Эти события произошли на передовой в ДНР, что подчёркивает эффективность применяемых технологий.

Уточнения

"Леопа́рд-2" — немецкий основной боевой танк второго поколения.

