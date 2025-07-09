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Вырубают цели за секунды: чем Россия бьет на передовой

Военный эксперт Подберезкин перечислил самые мощные виды оружия ВС РФ в зоне СВО
2:15
Силовые структуры » Военные новости

Самыми эффективными средствами поражения на сегодняшний день остаются управляемые бомбы и крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказал директор Центра военно-политических исследований концерна «Алмаз-Антей» Алексей Подберёзкин.

Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

По словам эксперта, сегодня наибольшую эффективность показывают ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-поверхность».

Он отметил, что к числу ключевых вооружений относятся управляемые бомбы и крылатые ракеты воздушного базирования, включая Х-101, Х-32, Х-52, а также гиперзвуковой «Кинжал». Не менее важную роль играют и ракеты морского базирования.

«Калибр — одна из самых эффективных ракет. Но, пожалуй, наиболее мощными остаются баллистические ракеты — наземные армейские комплексы типа "Искандер"», — пояснил Подберёзкин.

Эксперт подчеркнул, что и среди систем наземного огневого поражения есть прорывные технологии, однако их пока немного.

«Очень мощное оружие — это РСЗО "Торнадо-С", но их, к сожалению, пока только один дивизион. Их бы побольше, они очень эффективны», — добавил он.

Что касается бронетанковой техники, специалист отметил, что танки остаются серьёзной ударной силой, особенно в современных условиях.

По его словам, современные танки способны точно поражать цели с закрытых позиций на расстоянии до пяти километров. Однако их уязвимость возросла из-за широкого применения ударных беспилотников.

«Беспилотники сильно изменили правила игры. Танки стали менее защищёнными, но всё ещё могут эффективно наносить удары, особенно если дополнительно защищены от дронов», — отметил эксперт.

Он также добавил, что бронетехника сегодня играет вспомогательную роль, оставаясь важной частью доставки пехоты к передовым позициям и прикрытия в условиях повышенной опасности со стороны БПЛА.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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