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Покровск станет началом конца ВСУ? Почему этот город — ключ к Донбассу

Военный эксперт Кнутов: взятие Покровска станет повортным моментом СВО
2:42
Силовые структуры » Военные новости

Сражения за Покровск могут стать поворотным моментом всей военной кампании в Донбассе. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт, военный историк Юрий Кнутов.

Красноармейск (Покровск)
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красноармейск (Покровск)

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около шести тысяч украинских военнослужащих рискуют попасть в огневой мешок в районе Покровска (Красноармейска) в ДНР. Это уже второй подобный случай за последние дни.

По словам Кнутова, Покровск занимает ключевое положение на карте боевых действий, как с экономической, так и с военной точки зрения. Он отметил, что в этом районе расположены одни из крупнейших шахт коксующегося угля, и значительная часть этих месторождений уже контролируется российскими силами.

"Освобождение Покровска открывает нам дорогу на север. Хотя, казалось бы, вроде мы могли бы двигаться и на запад. Но север — это Славянско-Краматорская агломерация, принципиально важная, ключевая", — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что взятие Покровска будет означать не только контроль над промышленно важными объектами, но и открывает путь к стратегическому прорыву.

"Это будет перспектива освобождения всего Донбасса", — добавил эксперт.

По его словам, украинская сторона понимает значимость региона и перебрасывает крупные резервы, включая части в Сумской области, чтобы любой ценой удержать фронт.

"Бои идут очень тяжелые. Туда сейчас резервы перебрасывает противник очень серьезные... и задача — любым путем удержать фронт", — отметил Кнутов.

Военный историк также рассказал о так называемой "тактике цветка", которую применяют российские силы.

"Мы уже давно используем "тактику цветка", либо "стратегию цветка"... когда мы действуем сразу в нескольких местах на разных направлениях, ищем слабое место и затем атакуем", — рассказал он.

Эксперт объяснил, что даже если украинские войска усилят оборону в Покровске, найдутся другие участки фронта для удара.

Он подчеркнул, что подобная стратегия позволяет выматывать противника и заставлять его перебрасывать силы, ослабляя другие участки фронта.

Кнутов выразил уверенность, что несмотря на переброску 6 тысяч украинских солдат в район Покровска, российским силам удастся взять город.

"Я предполагаю, даже независимо оттого, что порядка 6 тысяч солдат перебрасывается под Покровск, в любом случае мы найдем возможность освободить данный город в ближайшее время", — заключил он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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