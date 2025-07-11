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Воздушный патруль или легальная оккупация? Что стоит за планом Франции по Украине

Депутат Швыткин назвал легальной оккупацией планы Франции по патрулированию Украины
2:07
Силовые структуры » Военные новости

Россия не примет идею воздушного и морского патрулирования Украины странами Запада, поскольку это попытка вмешательства под прикрытием перемирия. Об этом Pravda.Ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Солдат ВСУ
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВСУ

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах организовать патрулирование воздушного и морского пространства Украины в случае заключения соглашения о прекращении огня с Россией. По его словам, подобные действия должны стать "стратегическим сигналом" для Москвы.

По словам депутата, прекращение огня на Украине возможно только после выполнения условий, выдвинутых Россией. Он подчеркнул, что любые иные варианты не рассматриваются.

"Давайте исходить из того, что прекращение огня на Украине возможно только после выполнения тех требований, которые выдвинула в меморандуме Российская Федерация. Я других лично вариантов не вижу прекращения огня", — заявил Швыткин.

Он пояснил, что для Киева перемирие — это не шаг к миру, а удобная пауза для перегруппировки.

"Цель прекращения огня для ВСУ — это передышка для того, чтобы восполнить резервы людские и техники, провести соответствующие ротации", — добавил он.

Депутат считает, что во время такого "затишья" возможно прибытие иностранных войск, что Россия расценит как прямую угрозу.

"Не исключается, что в этот период времени как раз и завести войска стран Европы и, возможно, в том числе осуществлять воздушное патрулирование. На мой взгляд, это безусловно, недопустимо", — подчеркнул Швыткин.

Он отметил, что Россия воспринимает инициативу патрулирования как форму агрессии, завуалированной под гуманитарную миссию.

"Понятно, что это легальная оккупация Украины со стороны стран, входящих в данную коалицию, и попытка недопущения выполнения задач специальной военной операции со стороны нашей страны", — заявил парламентарий.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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