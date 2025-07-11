Каждый метр на счету: что значит взятие ВС РФ Зеленой Долины в Донбассе

Военный эксперт Орлов: взятие Зеленой Долины имеет стратегическое значение

2:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Само по себе взятие отдельного населенного пункта не является значимым, если оно не улучшает тактическую позицию. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Владимир Орлов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, вместе с ней была освобождена и Соболевка в Харьковской области.

По словам Орлова, не стоит переоценивать значение освобождения каждого отдельного населенного пункта. Он пояснил, что действительно важными становятся те территории, которые превращаются в узловые точки обороны или меняют конфигурацию линии боевого соприкосновения.

"Значение имеет взятие больших агломераций, каких-то узловых районных центров, узловых станций", — отметил Орлов.

Он подчеркнул, что продвижение войск сейчас происходит в основном в пределах тактической полосы, а не в формате стратегических или оперативно-тактических операций.

"Все боевые действия ведутся силами бригад, батальонов, каких-то усиленных рот – вот до этого значения. Поэтому у нас ежедневные продвижения оцениваются на 500 метров, километр, а не десятки километров Если мы в этом случае заняли какую-то высоту, какое-то естественное географическое препятствие, которое улучшило нашу позицию, ухудшило позицию противника, то это, конечно, безусловно, плюс нашим бойцам", — пояснил он.

Говоря о ситуации в целом, эксперт подчеркнул, что инициатива остается за российскими силами. Он также добавил, что противник не испытывает серьёзного дефицита в боеприпасах и людском резерве, поскольку получает подкрепление через прокси-структуры.