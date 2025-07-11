Само по себе взятие отдельного населенного пункта не является значимым, если оно не улучшает тактическую позицию. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Владимир Орлов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, вместе с ней была освобождена и Соболевка в Харьковской области.
По словам Орлова, не стоит переоценивать значение освобождения каждого отдельного населенного пункта. Он пояснил, что действительно важными становятся те территории, которые превращаются в узловые точки обороны или меняют конфигурацию линии боевого соприкосновения.
"Значение имеет взятие больших агломераций, каких-то узловых районных центров, узловых станций", — отметил Орлов.
Он подчеркнул, что продвижение войск сейчас происходит в основном в пределах тактической полосы, а не в формате стратегических или оперативно-тактических операций.
"Все боевые действия ведутся силами бригад, батальонов, каких-то усиленных рот – вот до этого значения. Поэтому у нас ежедневные продвижения оцениваются на 500 метров, километр, а не десятки километров
Если мы в этом случае заняли какую-то высоту, какое-то естественное географическое препятствие, которое улучшило нашу позицию, ухудшило позицию противника, то это, конечно, безусловно, плюс нашим бойцам", — пояснил он.
Говоря о ситуации в целом, эксперт подчеркнул, что инициатива остается за российскими силами. Он также добавил, что противник не испытывает серьёзного дефицита в боеприпасах и людском резерве, поскольку получает подкрепление через прокси-структуры.
"Мы в меньшинстве наступаем на большинство, и это, на самом деле, ставит в недоумение различных кураторов киевского режима", — заявил военный эксперт.
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