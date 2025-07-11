Утилизация по-украински: как США экономят, снабжая Киев

Военный эксперт Селиванов: списанные американские ракеты не помогут ВСУ на поле боя

2:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американские противотанковые ракеты Hellfire не способны радикально повлиять на ситуацию на фронте, так как устарели технически и морально. Об этом Pravda.Ru заявил военный и политический обозреватель Юрий Селиванов.

Фото: dodmedia.osd.mil by LCPL Seth Maggard, USMC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ HIMARS, реактивная система залпового огня

Ранее посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный предложил США передать Украине устаревшие ракеты Hellfire, срок службы которых истекает. По его словам, это позволило бы Вашингтону сэкономить на их утилизации.

По словам Селиванова, ракеты Hellfire изначально создавались для вооружения американских боевых вертолетов — еще во времена СССР. Он отметил, что это оружие уже тогда было сугубо тактическим, предназначенным для борьбы с бронетехникой, и, хотя оно модернизировалось, его возможности в современных условиях весьма ограниченны.

"Противотанковые ракеты Hellfire изначально были созданы как таковые боеприпасы для вооружения и вертолетов боевых американской армии. Это было еще при Брежневе. Но они с тех пор модернизировали, конечно. Сейчас они, может быть, более эффективные. Но это оружие тактического боя, в общем-то", — пояснил Селиванов.

Он подчеркнул, что на поле боя у Украины и без того достаточно средств борьбы с бронетехникой, включая современные дроны.

"На самом деле на поле боя современной войны и без того достаточно противотанковых средств. Те же самые дроны весьма эффективные. Наверное, это что-то добавит. Но я не знаю, насколько это все и качественно, и количественно может возыметь какой-то результат", — добавил эксперт.

Кроме того, старые боеприпасы с исчерпанным сроком годности могут представлять опасность для самих украинских военнослужащих.

Комментируя саму инициативу о запросе на поставки списанных боеприпасов, Селиванов предположил, что просьба Залужного — это попытка получить то, что еще можно реально выпросить у Запада.

"Просят, наверное, потому что, во-первых, есть возможность попросить, особенно в свете последних заявлений Трампа о том, что он опять что-то такое готов поставлять. Видимо, Залужный все-таки как генерал, понимающий что-то в военном деле, просит то, что реально получить", — пояснил он.

По мнению Селиванова, списанные Hellfire никак не могут изменить ход конфликта, учитывая уровень защиты российской бронетехники и низкий уровень подготовки украинского личного состава. Кроме того, эксперт добавил, что методы борьбы с такими ракетами были отработаны еще,в советское время.