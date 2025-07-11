Приманка для Трампа: как Украина строит ловушку из слова мир

Военный эксперт Перенджиев усомнился в окончании боевых действий до конца 2025 года

3:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина использует заявления о перемирии как провокационный прием, чтобы сбить с толку Россию и международную общественность. Об этом Pravda. Ru заявил член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью агентству Bloomberg заявил, что прекращение огня между Украиной и Россией возможно "как можно скорее" и задолго до конца 2025 года. По его словам, для этого потребуется участие Украины, России и США.

Комментируя заявление главы украинской разведки о возможности заключить перемирие "задолго до конца 2025 года", эксперт подчеркнул, что подобная информация вызывает сомнение.

По его словам, высказывание Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) можно расценивать как ловушку.

"Это может быть просто в определенном смысле какая-то ловушка. Потому что на самом деле Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов. — Pravda. Ru) не тот человек, который должен говорить о мире или может вообще говорить о мире с Россией", — отметил Перенджиев.

Перенджиев также напомнил, что Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) возглавляет структуру, занимающуюся террористической деятельностью и психологическими операциями против России.

"Потому как он — человек, который возглавляет, по сути, террористическую организацию, осуществляющую теракты, убийства и так далее", — добавил эксперт.

По его мнению, за этим заявлением стоит целая схема провокации.

"Это провокация. У меня другой теории нет. Именно потому, что хотят сыграть на том, что типа Трамп обиделся. Это целая цепь провокационной схемы", — пояснил Перенджиев.

Он убежден, что целью подобных заявлений является попытка под видом мирной инициативы затормозить продвижение российских войск.

Эксперт пояснил, что Россия может начать переговоры только при выполнении одного из двух условий.

"Мы можем начать любые переговоры о прекращении огня только при двух условиях. Оно все сводится к одному: либо ВСУ выведут войска с наших территорий, либо мы освободим сами эти территории", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что срок, обозначенный Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), выбран не случайно.

"Если реален, то здесь надо сказать, что, скорее всего, действительно киевский режим прочувствует, — даже не прочувствует, а понимает, — что как раз к концу 2025 года если не полный разгром ВСУ наступит, то, по крайней мере, сильнейший разгром будет", — заявил Перенджиев.

По его мнению, этим заявлением Киев заранее пытается сохранить лицо, предвидя возможный крах.