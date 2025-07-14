Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Дибров и отсутствие фото с женой: что известно о кризисе в семье телеведущего
Трамп и Япония: неожиданные последствия жесткой торговли для альянса
Как отрегулировать сиденье и руль для комфортной и безопасной езды
27 лет вместе: как слепое свидание Бролина и Стрейзанд стало историей любви
Чем полезны домашние тренировки и какие упражнения выбрать — советы от Russian Ivan
Удаление засора в раковине без химии: применение соли и кипятка
В Баренцевом море фиксируют техногенные радионуклиды из ледников — данные экспедиции АПУ
Где в Ставрополье самые дешёвые овощи: картофель, капуста, морковь
В Великобритании доказали пользу мятного чая для мозга

Скромная Молдавия в большой игре НАТО — сценарий уже запущен

Сенатор Джабаров осудил попытки НАТО втянуть Молдавию в борьбу с РФ
2:21
Силовые структуры » Военные новости

НАТО стремится нанести стратегическое поражение России чужими руками, используя для этого малые страны постсоветского пространства, включая Молдавию. Об этом в разговоре с Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что в НАТО намерены использовать Молдавию как новый "военный таран" против России. По информации СВР, альянс активно готовит Кишинев к возможному вооружённому конфликту с Москвой. 

Джабаров подчеркнул, что действия НАТО направлены на ослабление России без прямого вовлечения в конфликт.

По его словам, Североатлантический альянс под кураторством Соединенных Штатов стремится добиться максимального урона России чужими руками.

"Они, конечно, пытаются нанести России максимально тяжелое поражение именно чужими руками, то есть оружием, боеприпасами, финансовой поддержкой, чем угодно, для своих солдат. Наемники, может, там в исключительных случаях", — отметил Джабаров.

Он добавил, что таким образом Россия вынуждена тратить людские, материальные и военные ресурсы, в надежде, что в какой-то момент "мы настолько ослабеем, что они уже могут сами нанести нам стратегическое поражение".

Комментируя возможное участие Молдавии в конфликте, Джабаров усомнился в способности страны оказать реальное содействие Альянсу.

"Что такое Молдавия? Да, при всем уважении к народу Молдавии, древняя страна… Но, тем не менее, страна маленькая. То есть она даже не сможет нормально оказывать какое-то содействие НАТОвцам в войне с Россией", — сказал сенатор.

Он напомнил, что значительная часть трудоспособного населения Молдавии работает за рубежом на тяжёлых работах, и попытки мобилизовать дополнительные силы приведут к ещё большему оттоку населения.

По мнению Джабарова, это часть общей стратегии НАТО по использованию малых стран в геополитических целях.

"Я думаю, что это опять та же тактика: сначала украинцев втянули, сейчас — молдаван, следующие у них будут, я не сомневаюсь, граждане других постсоветских республик России", — подчеркнул он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду
Садоводство, цветоводство
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду Аудио 
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Авто
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки Аудио 
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA
Наука и техника
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Последние материалы
Чем полезны домашние тренировки и какие упражнения выбрать — советы от Russian Ivan
Удаление засора в раковине без химии: применение соли и кипятка
В Баренцевом море фиксируют техногенные радионуклиды из ледников — данные экспедиции АПУ
Сенатор Джабаров осудил попытки НАТО втянуть Молдавию в борьбу с РФ
Где в Ставрополье самые дешёвые овощи: картофель, капуста, морковь
В Великобритании доказали пользу мятного чая для мозга
Сохранение лобелии на зиму возможно при пересадке в горшок
Экономист Лавровский назвал способ снижения долговой нагрузки по кредитам
Капуста, клубника и тыква мешают росту томатов
Советы по выбору чистящих средств для окон и предотвращению появления следов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.