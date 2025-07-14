Скромная Молдавия в большой игре НАТО — сценарий уже запущен

Сенатор Джабаров осудил попытки НАТО втянуть Молдавию в борьбу с РФ

2:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

НАТО стремится нанести стратегическое поражение России чужими руками, используя для этого малые страны постсоветского пространства, включая Молдавию. Об этом в разговоре с Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что в НАТО намерены использовать Молдавию как новый "военный таран" против России. По информации СВР, альянс активно готовит Кишинев к возможному вооружённому конфликту с Москвой.

Джабаров подчеркнул, что действия НАТО направлены на ослабление России без прямого вовлечения в конфликт.

По его словам, Североатлантический альянс под кураторством Соединенных Штатов стремится добиться максимального урона России чужими руками.

"Они, конечно, пытаются нанести России максимально тяжелое поражение именно чужими руками, то есть оружием, боеприпасами, финансовой поддержкой, чем угодно, для своих солдат. Наемники, может, там в исключительных случаях", — отметил Джабаров.

Он добавил, что таким образом Россия вынуждена тратить людские, материальные и военные ресурсы, в надежде, что в какой-то момент "мы настолько ослабеем, что они уже могут сами нанести нам стратегическое поражение".

Комментируя возможное участие Молдавии в конфликте, Джабаров усомнился в способности страны оказать реальное содействие Альянсу.

"Что такое Молдавия? Да, при всем уважении к народу Молдавии, древняя страна… Но, тем не менее, страна маленькая. То есть она даже не сможет нормально оказывать какое-то содействие НАТОвцам в войне с Россией", — сказал сенатор.

Он напомнил, что значительная часть трудоспособного населения Молдавии работает за рубежом на тяжёлых работах, и попытки мобилизовать дополнительные силы приведут к ещё большему оттоку населения.

По мнению Джабарова, это часть общей стратегии НАТО по использованию малых стран в геополитических целях.