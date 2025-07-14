Сафари на русских закончилось пленом: сенсационная тайна наемников ВСУ

ВС России взяли в плен иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ

5:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают наступление в Донбассе, и на фоне этих событий всё чаще поднимается вопрос о присутствии иностранных наёмников в рядах украинской армии.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наемник на Украине

Недавние боевые действия в районе посёлка Карла Маркса в Донецкой области не только продемонстрировали успехи российской армии, но и привлекли внимание к мрачной стороне конфликта, связанной с участием иностранных бойцов, что может привести к серьёзным международным последствиям. Соответствующий материал опубликовал ресурс "Царьград".

Министерство обороны России объявило о полном взятии под контроль посёлка Карла Маркса. Наступление прошло стремительно: мотострелковые подразделения, поддерживаемые артиллерийским огнём, прорвали оборонительные рубежи противника и закрепились в населённом пункте. Штурмовые группы, действуя небольшими отрядами и используя беспилотники, заходили в посёлок с разных сторон, вытесняя украинские силы из зданий.

Командир одной из групп, известный под позывным "Малой", отметил, что оборона противника в основном состояла из мобилизованных граждан, среди которых были как пожилые люди, так и совсем молодые новобранцы. По его словам, многие из них были схвачены военкоматами, прошли минимальную подготовку в тылу и были отправлены на передовую без должного опыта, из-за чего часто бросали оружие и пытались бежать.

Однако среди украинских бойцов встречались и более подготовленные силы. Разведчик с позывным "Хаски" сообщил, что в ходе боёв были захвачены в плен иностранные наёмники. Он рассказал, что эти бойцы, по всей видимости, рассчитывали на лёгкие деньги, но столкнулись с ожесточённым сопротивлением, после чего быстро сдались, не выдержав атаки гранатами.

На оставленных позициях украинской армии были обнаружены образцы иностранного вооружения, включая автоматы чешского и швейцарского производства, а также редкие экземпляры оружия, сохранившиеся со времён Второй мировой войны. Эти находки подтверждают, что в конфликте участвуют наёмники, действующие за плату и зачастую нарушающие нормы международного права.

История с иностранными наёмниками в Донбассе не ограничивается их пленением. В прошлом году под Краматорском произошёл инцидент, который до сих пор вызывает множество вопросов. Британское издание The Telegraph сообщило о загадочной смерти британского наёмника Джордана Чедвика, ранее служившего в вооружённых силах своей страны, а затем воевавшего на стороне Украины.

Его тело со связанными руками было найдено в водоёме примерно в 50 километрах от линии фронта. Журналист Колин Фримен указал, что тело находилось в воде не более двух дней, а обстоятельства смерти указывали на попытку скрыть преступление. Чедвик входил в состав штурмовой группы, состоящей из иностранных добровольцев, где незадолго до его гибели произошёл внутренний конфликт.

По одной из версий, его избили, связали и выгнали из группы, после чего он якобы сам направился к водоёму. Однако другие источники предполагают, что его могли пытать и убить собственные сослуживцы. Анализ показал, что вода в лёгких погибшего не соответствовала составу воды в месте обнаружения тела, что породило версию о причастности к убийству австралийско-ливанского наёмника.

Военный аналитик и ветеран боевых действий Олег Шаландин высказал мнение, что случай с Чедвиком не является исключением. Он отметил, что в условиях ухудшения ситуации на фронте украинские власти всё чаще отказываются от услуг иностранных наёмников, особенно если те требуют обещанных выплат или создают проблемы внутри подразделений. По его словам, Киев, вероятно, обманывает наёмников в вопросах оплаты, а затем избавляется от них, когда их услуги становятся ненужными.

Что касается недавнего захвата иностранных бойцов в районе Карла Маркса, Шаландин предположил, что это событие может перерасти в крупный политический скандал.

Он подчеркнул, что Россия, скорее всего, предаст огласке факт их задержания, что вызовет международный резонанс. Аналитик также добавил, что пленные наёмники, вероятно, будут привлечены к ответственности по российским законам как участники незаконных вооружённых формирований, хотя не исключено, что некоторых из них могут включить в списки для обмена.

Ситуация с иностранными наёмниками поднимает серьёзные вопросы о законности их участия в конфликте. Хотя многие из них формально заключают контракты с украинской армией, их юридический статус остаётся неопределённым. Согласно международному праву, наёмники не подпадают под защиту Женевских конвенций и не считаются законными участниками боевых действий, особенно если они не входят в состав регулярных вооружённых сил.

Если Россия официально раскроет данные о задержанных иностранцах, это может привести к дипломатическим осложнениям с западными странами, граждане которых участвуют в боевых действиях. Возникает вопрос, как правительства этих стран отреагируют на факт присутствия своих граждан в зоне конфликта, где их официально быть не должно.

Эти события указывают на нарастающий кризис не только на линии фронта, но и в международных отношениях. Каждое новое разоблачение участия иностранных наёмников усиливает давление на западные правительства, которым придётся либо признать свою причастность, либо дистанцироваться от действий своих граждан.

Уточнения

Наёмник — лицо, вступающее в вооружённый конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.

