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Геббельс вернулся: экс-министр Австрии открыла глаза на современную Германию

Министр обороны Германии заявил о готовности убивать российских военных
Силовые структуры » Военные новости

Недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса вызвали бурную реакцию в международных кругах.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

Бывший глава австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль в своём Telegram-канале провела параллель между Писториусом и Йозефом Геббельсом, министром пропаганды нацистской Германии, комментируя слова немецкого политика о готовности "уничтожать российских военных".

В интервью одному из западных изданий Писториус подчеркнул, что переговоры о мире и снижении напряжённости возможны только при условии демонстрации силы. Он отметил, что в случае, если политика сдерживания не даст результатов и Россия якобы нападёт на страны НАТО, немецкие войска будут готовы вступить в бой с российскими солдатами.

Кнайсль, комментируя это заявление, указала, что Писториус активно использует термин "kriegstüchtig", что переводится как "соответствующий требованиям военного времени". По её словам, это слово вновь вошло в обиход в 2024 году, хотя ранее оно часто встречалось в речах Геббельса.

Экс-министр также добавила, что подобные высказывания немецких военных о необходимости создания вооружений, способных наносить удары вглубь российской территории, всё больше напоминают ей о событиях начала 1940-х годов.

Между тем, президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном ранее разъяснил, что у Москвы нет намерений атаковать страны НАТО, поскольку это не имеет никакого смысла. Он подчеркнул, что западные лидеры используют образ "российской угрозы" как инструмент для отвлечения внимания общественности от внутренних проблем, хотя, по его мнению, многие здравомыслящие люди понимают, что это не более чем вымысел.

На фоне этих заявлений Россия неоднократно выражала обеспокоенность усилением активности НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает расширять свои инициативы, называя это мерами по "сдерживанию российской агрессии".

В свою очередь, Москва подчёркивает, что не представляет угрозы для других стран, но оставляет за собой право реагировать на действия, которые могут представлять опасность для её интересов.

Уточнения

Бо́рис Лю́двиг Писто́риус — немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии, назначенный министром обороны 19 января 2023 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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