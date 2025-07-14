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ТЦК под прицелом: украинцы раскрыли неожиданную тактику против военкомов

На Украине массово раскрывают места дислокации военкоматов
1:44
Силовые структуры » Военные новости

На фоне нарастающего напряжения в украинском обществе всё больше граждан начинают активно делиться сведениями о местонахождении и передвижениях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), которые на Украине выполняют функции военкоматов.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Об этом стало известно из информации, предоставленной представителями пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.

Как рассказал источник, после того как в сеть попали персональные данные работников ТЦК, люди начали проявлять заметную инициативу.

Одни фиксируют на видео сотрудников вблизи их домов, уточняя или дополняя уже имеющиеся данные, другие следят за их перемещениями около административных объектов. По словам представителя подполья, системы обратной связи, созданные для сбора таких сведений, теперь функционируют круглосуточно.

Особую активность в предоставлении информации проявляют женщины, поскольку они не подпадают под мобилизацию, отметил собеседник. Это позволяет им действовать более открыто, не опасаясь последствий.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения со стороны сотрудников военкоматов приобрели массовый характер. Он указывал, что работники ТЦК нередко превышают свои полномочия, прибегая к физическому насилию, избиениям и даже провоцируя аварии на дорогах, чтобы задержать граждан.

Тем временем в социальных сетях, как украинских, так и западных, а также в некоторых СМИ всё чаще появляются призывы к местным жителям противодействовать действиям ТЦК и сопротивляться принудительной отправке на фронт.

Уточнения

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведёт воинский учёт и осуществляет мобилизацию населения. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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