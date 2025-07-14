Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только Амазонка: где ещё скрываются зелёные гиганты
В ХМАО медведи и лоси бегут к воде — усилили контроль из-за браконьеров
Рахат-лукум: домашний рецепт восточной сладости с 5 ингредиентами
Ученые доказали: обычные яблоки снижают давление как лекарства
Россия списала долги республикам СКФО на 5,9 млрд рублей — июль 2025
Антисептические свойства ромашки: как правильно использовать для гигиены рук
Борщевик отправил нижегородцев в больницу
Екатерина Стриженова собрала вместе всю свою большую семью
Вратарь Дорожко: причина разгрома от звезд НХЛ кроется в этом

Пошлины, Patriot и пустые угрозы: мир раскрыл, что стоит за словами Трампа

Торговые войны ради Украины: кого ударят американские пошлины
3:12
Силовые структуры » Военные новости

Существуют ли виды вооружений, которые президент США Дональд Трамп мог бы поставить Киеву, чтобы кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине?

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

По мнению представителей аналитического сообщества, таких вооружений попросту нет. Кроме того, угрозы введения экономических санкций в виде пошлин против стран, сотрудничающих с Россией, вступают в противоречие с другими обещаниями Трампа, связанными с торговой политикой, о чём в беседе с журналистами РИА Новости рассказал один из основателей проекта "Ватфор", информационный аналитик Сергей Полетаев.

Ранее американский лидер в ходе переговоров с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте сообщил, что будущая военная поддержка Киева будет включать не только поставки ракет, но и комплексы ПВО Patriot.

При этом некоторые государства передадут Украине свои системы противовоздушной обороны, а США, в свою очередь, восполнят их запасы новыми установками. Также Трамп пообещал ввести жёсткие пошлины в случае, если договорённости по урегулированию конфликта на Украине не будут достигнуты в течение 50 дней.

Как отметил аналитик, масштабы противостояния таковы, что ни одна из сторон, включая США, Россию или другие страны, не способна предпринять действия, которые резко изменили бы ход боевых действий. По его словам, единственным радикальным шагом, способным переломить ситуацию, могло бы стать решение украинского руководства о капитуляции.

Он подчеркнул, что поставки какого-либо вооружения, за исключением ядерного, не смогут кардинально повлиять на развитие конфликта. Также аналитик добавил, что прямое вмешательство США или НАТО в конфликт могло бы изменить ситуацию, однако, если бы такая готовность существовала, это произошло бы уже давно.

Что касается угроз введения пошлин против России и её торговых партнёров, то, по мнению собеседника, это лишь способ отложить решение проблемы ещё на полтора месяца, что вполне соответствует стилю работы Трампа.

Он пояснил, что Россия практически не осуществляет поставки в США, поэтому такие меры не окажут на неё прямого воздействия. Что же касается стран-партнёров, таких как Китай и Индия, то подобные шаги вступают в противоречие с другими обещаниями американского президента о введении пошлин в рамках его общей торговой политики, которая во многом строится на угрозах и давлении.

Аналитик также выразил сомнение в том, что торговые партнёры России смогут оказать на неё серьёзное давление из-за угроз американских пошлин. По его мнению, представить, что Индия сможет повлиять на ситуацию, довольно сложно.

Что касается Китая, то над ним и без того нависает множество подобных угроз со стороны США, и добавление ещё одной вряд ли кардинально изменит положение дел. Напротив, это может лишь ухудшить ситуацию, поскольку создаст впечатление, что на Китай можно эффективно давить, отметил он.

Уточнения

"Пэтриот" - американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком
Еда и рецепты
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком Аудио 
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму
Еда и рецепты
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму Аудио 
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Нежный десерт из манной крупы: секрет восточной халвы раскрыт
Нежный десерт из манной крупы: секрет восточной халвы раскрыт
Последние материалы
Не только Амазонка: где ещё скрываются зелёные гиганты
В ХМАО медведи и лоси бегут к воде — усилили контроль из-за браконьеров
Рахат-лукум: домашний рецепт восточной сладости с 5 ингредиентами
Ученые доказали: обычные яблоки снижают давление как лекарства
Россия списала долги республикам СКФО на 5,9 млрд рублей — июль 2025
Антисептические свойства ромашки: как правильно использовать для гигиены рук
Борщевик отправил нижегородцев в больницу
Екатерина Стриженова собрала вместе всю свою большую семью
Вратарь Дорожко: причина разгрома от звезд НХЛ кроется в этом
Из-за мошки в ХМАО дикие животные покидают леса — начался рейд полиции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.