Пошлины, Patriot и пустые угрозы: мир раскрыл, что стоит за словами Трампа

Торговые войны ради Украины: кого ударят американские пошлины

3:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Существуют ли виды вооружений, которые президент США Дональд Трамп мог бы поставить Киеву, чтобы кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине?

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

По мнению представителей аналитического сообщества, таких вооружений попросту нет. Кроме того, угрозы введения экономических санкций в виде пошлин против стран, сотрудничающих с Россией, вступают в противоречие с другими обещаниями Трампа, связанными с торговой политикой, о чём в беседе с журналистами РИА Новости рассказал один из основателей проекта "Ватфор", информационный аналитик Сергей Полетаев.

Ранее американский лидер в ходе переговоров с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте сообщил, что будущая военная поддержка Киева будет включать не только поставки ракет, но и комплексы ПВО Patriot.

При этом некоторые государства передадут Украине свои системы противовоздушной обороны, а США, в свою очередь, восполнят их запасы новыми установками. Также Трамп пообещал ввести жёсткие пошлины в случае, если договорённости по урегулированию конфликта на Украине не будут достигнуты в течение 50 дней.

Как отметил аналитик, масштабы противостояния таковы, что ни одна из сторон, включая США, Россию или другие страны, не способна предпринять действия, которые резко изменили бы ход боевых действий. По его словам, единственным радикальным шагом, способным переломить ситуацию, могло бы стать решение украинского руководства о капитуляции.

Он подчеркнул, что поставки какого-либо вооружения, за исключением ядерного, не смогут кардинально повлиять на развитие конфликта. Также аналитик добавил, что прямое вмешательство США или НАТО в конфликт могло бы изменить ситуацию, однако, если бы такая готовность существовала, это произошло бы уже давно.

Что касается угроз введения пошлин против России и её торговых партнёров, то, по мнению собеседника, это лишь способ отложить решение проблемы ещё на полтора месяца, что вполне соответствует стилю работы Трампа.

Он пояснил, что Россия практически не осуществляет поставки в США, поэтому такие меры не окажут на неё прямого воздействия. Что же касается стран-партнёров, таких как Китай и Индия, то подобные шаги вступают в противоречие с другими обещаниями американского президента о введении пошлин в рамках его общей торговой политики, которая во многом строится на угрозах и давлении.

Аналитик также выразил сомнение в том, что торговые партнёры России смогут оказать на неё серьёзное давление из-за угроз американских пошлин. По его мнению, представить, что Индия сможет повлиять на ситуацию, довольно сложно.

Что касается Китая, то над ним и без того нависает множество подобных угроз со стороны США, и добавление ещё одной вряд ли кардинально изменит положение дел. Напротив, это может лишь ухудшить ситуацию, поскольку создаст впечатление, что на Китай можно эффективно давить, отметил он.

Уточнения

"Пэтриот" - американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

