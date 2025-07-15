США требуют ударов по Москве: что стоит за новыми заявлениями Трампа

Передача оружия Украине увеличит число жертв — депутат Госдумы Чепа

Передача вооружений Украине лишь откладывает завершение конфликта и приводит к увеличению числа жертв. Об этом в разговоре с Pravda.Ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета по международным делам.

Фото: spravedlivo.ru by Пресс-служба партии Справедливая Россия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алексей Чепа

Ранее издание Washington Post сообщило, что Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским призвал того нанести удары по Москве и Петербургу. В ответ на это Зеленский потребовал от США дальнобойное вооружение, отмечает газета.

По словам Чепы, любые поставки оружия Киеву — это искусственное продление конфликта и препятствие на пути к его завершению.

Он добавил, что Киев продолжает наносить удары по гражданским объектам, а новые поставки вооружений лишь усугубят ситуацию.

"Мы видим, что Украина всячески пытается наносить террористические удары по гражданским объектам, используя всевозможные меры. Поставки новых типов оружия лишь только увеличат количество жертв, в том числе со стороны Украины", — отметил он.

Эксперт также отметил, что западные страны всё глубже втягиваются в конфликт:

"Это означает все большее вовлечение западных стран в эскалацию этого конфликта".

Говоря о заявлении президента США Дональда Трампа, Чепа выразил недоумение: "Позиция Трампа мне кажется странной, потому что в начале своего президентства он вроде бы был настроен прекратить эту всю историю, помирить всех, чтобы все прекратилось. И вдруг вот такие вот заявления".

Он пояснил, что Трамп испытывает серьезное давление со стороны политических кругов внутри США.