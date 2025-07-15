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Новые параметры удара: решение о применении ATACMS уже есть

Эксперт Литовкин: поставки ATACMS Украине не стали сюрпризом для России
1:59
Силовые структуры » Военные новости

Ракеты ATACMS представляют серьезную угрозу, поскольку способны поражать цели на значительном удалении от линии фронта. Об этом Pravda.Ru заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

ATACMS
Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ATACMS

Ранее The Washington Post сообщило, что США могут разрешить Украине использовать до 18 ракет большой дальности ATACMS, уже находящихся на ее территории. При этом президент США Дональд Трамп не упомянул, что помощь включает это оружие. Отмечается, что ракеты способны поражать военные базы, аэродромы и склады в глубине России, остающиеся недосягаемыми для других средств ВСУ. Также возможно включение дополнительных ракет ATACMS в новый пакет поддержки.

По словам Литовкина, ракеты ATACMS могут представлять серьезную опасность. Он отметил, что дальность полета таких ракет может достигать 300–500 километров в зависимости от модификации.

"Это большая угроза, безусловно, потому что ракеты ATACMS могут летать от 165 километров до 300, до 500. В зависимости от того, какие ракеты они могут поставить, и дальность поражения объектов в нашей стране тоже может быть разная", — заявил Литовкин.

Он добавил, что украинская сторона целенаправленно наносит удары по социальным объектам.

При этом Литовкин указал, что использование ATACMS не стало неожиданностью для российской стороны.

"Это же не новые поставки. В смысле, для нас не сюрприз такие поставки, они уже были, американцы уже поставляли, и мы с ними справлялись", — сказал он.

Он заверил, что российская армия готова реагировать на угрозу, и в случае необходимости поставки ATACMS будут нейтрализованы.

"При необходимости мы эти поставки обнулим", — заключил Литовкин.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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