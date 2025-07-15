Украина получит Tomahawk? Опасения и сценарии конфликта

Депутат Журова: передача Украине ракет Tomahawk может привести к третьей мировой войне

2:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk может рассматриваться как попытка давления на Россию и эскалации конфликта. Об этом Pravda.Ru заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Фото: USS Cowpens fires a Harpoon missile by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крылатая ракета "Томагавк" морского базирования

Ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что США обсуждают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Они способны поражать цели на расстоянии до 2500 километров. По данным издания, передача этих ракет обсуждалась 11 июля, однако не была включена в последний пакет военной помощи. Тем не менее, США могут вернуться к этому вопросу позже, чтобы усилить давление на Россию.

По мнению Журовой, обсуждение в США вопроса передачи ракет с увеличенной дальностью поражения указывает на возможный пересмотр прежнего курса.

"Интересно, давление в чем? Мы-то готовы к переговорам. Я не понимаю, зачем им давить на нас. Трамп же хотел, чтобы мы сели за стол переговоров, а не бомбили друг друга. Или у него концепция поменялась?" — заявила Журова.

Она отметила, что ранее звучали совершенно иные посылы от американской стороны. Теперь же речь идет не только о передаче дальнобойных ракет, но и о снятии ограничений по их применению.

"Он не только про "Томагавк" говорит, он говорит и о ATACMS тоже. Кроме того, США могут снять ограничения по дальности применения ракет ATACMS. Максимальная дальность его — 300 километров. У ракет "Томагавк" в зависимости от модификации — от 870 до 2500 километров", — напомнила депутат.

По ее словам, Россия не питает иллюзий относительно подобных сценариев и сохраняет бдительность.