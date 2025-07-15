Взрыв в небе, паника на земле: главное в ударе Х-101, о чем молчали

Военный эксперт Михайлов: ракету Х-101 крайне сложно перехватить

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Российская крылатая ракета Х-101 представляет серьезную угрозу для противника из-за высокой дальности и малой уязвимости. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: dodmedia.osd.mil by LCPL Seth Maggard, USMC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ HIMARS, реактивная система залпового огня

Ранее американское издание The War Zone (TWZ) опубликовало статью о применении российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью. Обозреватель Томас Ньюдик отметил, что на видеозаписи видно, как ракета под крутым углом падает на землю, после чего следует серия взрывов и поднимается темное облако дыма. По его данным, дальность Х-101 составляет от 3000 до 4000 километров, и она использовалась в Сирии с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

Михайлов заявил, что ракета Х-101 давно находится на вооружении российской армии.

"Мы не можем сказать, что эта ракета появилась сегодня в новостях. На самом деле изделие работает уже довольно давно, стоит на вооружении российской армии. Уже, наверное, более двух десятков лет", — отметил Михайлов.

Он подчеркнул, что речь идет о стратегическом оружии с высокой дальностью действия.

"Ракета с очень большой дальностью, потому что ракета Х-101 позволяет поражать цели на расстоянии несколько тысяч километров, потому что используется стратегическими ракетоносцами", — пояснил эксперт.

По словам Михайлова, ракета может нести как обычный, так и ядерный заряд, а её скорость и способ пуска затрудняют перехват средствами ПВО.

"Ракета может использоваться как в обыкновенном исполнении, так и в ядерном, с ядерным зарядом различного объема мощности", — уточнил он.

Эксперт обратил внимание на то, что траектория запуска и скорость делают её сложной целью для противоракетной обороны.

"Ракета выпускается с самолетов, с разной высоты, то есть с разной точки воздушного пространства. Она может обходить и системы ПВО-ПРО. И её сверхзвуковая скорость. Крайне сложно перехватить имеющимися средствами", — добавил Михайлов.

Он также указал, что на вооружении России есть и более современные и быстрые ракеты, однако Х-101 по-прежнему остается мощным инструментом стратегической авиации.