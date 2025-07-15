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ЗРК Patriot: бесполезная и дорогая декорация для Украины

17 ЗРК для Украины: Киеву не хватит специалистов для работы Patriot
Силовые структуры » Военные новости

Вопрос о том, сможет ли Украина эффективно использовать американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, если НАТО действительно передаст их в количестве 17 единиц, остаётся открытым.

ЗРС Patriot
Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
ЗРС Patriot

Об этом в беседе с изданием "Военное дело" рассказал военный аналитик Михаил Ходаренок, который также разъяснил, чем отличается полноценный комплекс ПВО от отдельной пусковой установки.

По словам аналитика, комплекс — это не просто установка, а целый набор оборудования, включающий многофункциональный радиолокатор, кабину управления, пусковые устройства, системы связи, энергоснабжения, а также транспортно-заряжающие машины. Он подчеркнул, что ключевым фактором является не количество пусковых установок, а наличие полноценных подразделений, оснащённых всем необходимым для работы с такими системами.

Как отметил собеседник, в случае передачи 17 комплексов Patriot Украине придётся в срочном порядке подготовить значительное число специалистов — от 100 до 150 человек на каждый ЗРК.

Кроме того, для каждого комплекса потребуется две смены боевых расчётов и достаточный запас ракет. Аналитик выразил сомнение в том, что за короткий срок возможно обучить такое количество квалифицированных кадров. Он также допустил, что управление системами могут взять на себя иностранные специалисты, формально имеющие украинское гражданство.

Говоря о возможностях защиты украинских объектов, аналитик напомнил, что в советское время для обеспечения противовоздушной обороны Москвы использовалось 28 зенитно-ракетных полков С-300, в каждом из которых было по два-три дивизиона.

По его оценке, для надёжного прикрытия такого крупного города, как Киев, с учётом его площади, потребуется не менее 20-24 дивизионов. Таким образом, 17 комплексов, если речь действительно идёт о полноценных подразделениях, хватит лишь для защиты столицы. При этом он не исключил, что часть систем может быть направлена на прикрытие других стратегически важных объектов.

Уточнения

"Пэтриот" американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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