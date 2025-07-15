Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Тюмени врачи и руководители строительства получают до 135 тысяч рублей — SuperJob
Еда и актёрство: как дочь Анастасии Мельниковой совмещает карьеру с мечтой о пекарне
Самые древние породы собак: басенджи, салюки, ксоло и другие — данные зоопсихологи
Фитофтора, жир и пластик признаны вредными для компоста
Веганы чаще осознанно подходят к составлению рациона и читают составы продуктов
Пирог без теста: рулеты из лаваша заменяют основу и ускоряют процесс
Будущее московского туризма: что ждёт гостей столицы к 2030 году?
Физиотерапевт назвал ошибки в силовых тренировках, которые мешают добиться результатов
Российские учёные создали прибор для одновременного анализа восьми образцов ДНК

Удар в сердце России: Запад готовится к обстрелу Москвы ATACMS

Россия готовится отражать удары дальнобойных ракет Запада
1:39
Силовые структуры » Военные новости

В последние дни активно обсуждается вопрос о возможной передаче Украине американских дальнобойных ракет ATACMS и немецких Taurus.

Радиус поражения ракет и карта целей Украины в глубине России
Фото: ArmyTimes is licensed under Common Creative: свободное использование материала
Радиус поражения ракет и карта целей Украины в глубине России

Что произойдет, если Вооруженные силы Украины действительно решат использовать это оружие для атак на российские территории? Издание "Царьград" публикует ответ Виктора Соболева — высокопоставленного военного, генерал-лейтенанта, который также является депутатом Госдумы.

Он отметил, что американские ракеты представляют собой серьезную угрозу, однако немецкие аналоги создают для России еще более сложные вызовы. Тем не менее, по его мнению, российские системы противовоздушной обороны обладают достаточным потенциалом, чтобы отразить подобные атаки. Генерал выразил уверенность в том, что оборонительные рубежи страны выдержат удар.

Другой представитель Госдумы, занимающий пост первого заместителя главы комитета по обороне, обратил внимание на экономическую сторону вопроса. Он подчеркнул, что стоимость одной такой ракеты достигает примерно пяти миллионов евро, что делает их массовое применение маловероятным. Кроме того, он указал, что подобные шаги со стороны Запада могут привести к увеличению так называемой буферной зоны, что, в свою очередь, снизит угрозу для российских регионов.

Важно отметить, что в случае эскалации под ударом могут оказаться даже ключевые города, включая столицу. Этот факт добавляет ситуации особую остроту и заставляет задуматься о возможных последствиях.

Уточнения

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами
Еда и рецепты
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами Аудио 
Трамп пригрозил пошлинами 100% против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине
Экономика и бизнес
Трамп пригрозил пошлинами 100% против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине Аудио 
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы
Еда и рецепты
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
17 ЗРК для Украины: Киеву не хватит специалистов для работы Patriot
Как правильно убирать пыль и микробы: рекомендации старшей горничной отеля
Педикюр в домашних условиях: эффективные способы смягчить кожу ног
Ромбовидная пиранья возглавила рейтинг самых кусачих животных
Включение вентилятора помогает избежать пыли и перегрева — советы для летней езды
Ирина Муромцева рассказала о болезни отца: как Паркинсон изменил её жизнь
Индонезийская Petrosea заключила контракт на $214 млн для шахты Barasentosa Lestari
Врачи рекомендуют клетчатку как безопасный способ поддержания пищеварения
5 важных правил полива огурцов: как сохранить здоровье растений в зной
Майкл Джордан оставил щедрые чаевые в ресторане Греции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.