Удар в сердце России: Запад готовится к обстрелу Москвы ATACMS

Россия готовится отражать удары дальнобойных ракет Запада

1:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В последние дни активно обсуждается вопрос о возможной передаче Украине американских дальнобойных ракет ATACMS и немецких Taurus.

Фото: ArmyTimes is licensed under Common Creative: свободное использование материала Радиус поражения ракет и карта целей Украины в глубине России

Что произойдет, если Вооруженные силы Украины действительно решат использовать это оружие для атак на российские территории? Издание "Царьград" публикует ответ Виктора Соболева — высокопоставленного военного, генерал-лейтенанта, который также является депутатом Госдумы.

Он отметил, что американские ракеты представляют собой серьезную угрозу, однако немецкие аналоги создают для России еще более сложные вызовы. Тем не менее, по его мнению, российские системы противовоздушной обороны обладают достаточным потенциалом, чтобы отразить подобные атаки. Генерал выразил уверенность в том, что оборонительные рубежи страны выдержат удар.

Другой представитель Госдумы, занимающий пост первого заместителя главы комитета по обороне, обратил внимание на экономическую сторону вопроса. Он подчеркнул, что стоимость одной такой ракеты достигает примерно пяти миллионов евро, что делает их массовое применение маловероятным. Кроме того, он указал, что подобные шаги со стороны Запада могут привести к увеличению так называемой буферной зоны, что, в свою очередь, снизит угрозу для российских регионов.

Важно отметить, что в случае эскалации под ударом могут оказаться даже ключевые города, включая столицу. Этот факт добавляет ситуации особую остроту и заставляет задуматься о возможных последствиях.

Уточнения

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.

