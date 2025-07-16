Трамп нашел, где взять 17 Patriot для ВСУ. Кто заплатит цену?

Трамп: Patriot за $40 млрд могут быть направлены Украине

Событие с возможной передачей Украине 17 систем ПВО Patriot получило развитие, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Что за этим стоит и как это повлияет на баланс сил в регионе, авторы объясняют в своём новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/69061470@N05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ зрк patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы Украины могут получить до 17 зенитно-ракетных комплексов большой дальности MIM-104 Patriot.

"Несколько стран, у которых есть комплексы Patriot, собираются их заменить. У нас есть одна страна, у которой 17 Patriot, готовых к отправке. Им они не понадобятся. Поэтому мы снова работаем над тем, чтобы эти 17 комплексов, или значительная их часть, были перенаправлены", — заявил он, добавив: "Это может быть сделано очень быстро".

Остается неясным, о какой именно стране идет речь, поскольку ни одна из них не заказывала такое количество комплексов, общая стоимость которых приближается к 40 миллиардам долларов. Одна из версий заключается в том, что президент имел в виду пусковые установки, а не полные системы, так как каждая система обычно включает восемь установок.

Хотя ранее ожидалось, что серьезная нехватка систем Patriot в самих США и исчерпание европейских запасов не позволят осуществить крупные поставки Украине в обозримом будущем, все же остается вероятность, что европейский клиент, такой как Швейцария, согласится отложить получение своих заказов ради ускоренной передачи комплексов Украине.

Дополнительно комментируя планы по поставке Patriot, Трамп отметил: "Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, все самое лучшее. Европейские страны знают это, и мы сегодня заключили сделку, по которой будем отправлять им вооружения, но они будут за них платить".

Главным вопросом остается готовность США и других клиентов Patriot отложить поставки для своих нужд ради укрепления украинской ПВО — это позволило бы перераспределить ограниченные производственные мощности в пользу Украины.

Недавний дефицит зенитных ракет в армии США, вызванный масштабными поставками Украине, усугубился после удара баллистическими ракетами Корпуса стражей исламской революции Ирана по базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре 23 июня, в ходе которого системы Patriot выпустили десятки ракет-перехватчиков для отражения массированного удара.

Рентабельность вложений в поставки комплексов Patriot Украине неоднократно ставилась под сомнение как из-за их крайне высокой стоимости (около 2,5 млрд долларов за комплекс), так и из-за продемонстрированных ограничений в боевых условиях.

Комплексы несли значительные потери в боях — российские баллистические ракеты "Искандер-М" использовались для точечных ударов по пусковым установкам, командным пунктам и радиолокационным станциям Patriot, а в отчетах украинских ВВС подчеркивалось их умение обходить перехваты.

Первое подтверждение уничтожения комплекса Patriot системой "Искандер-М" поступило 23 февраля 2024 года, а в следующем месяце был уничтожен еще один комплекс в районе населенного пункта Сергеевка. Новые видеозаписи, появившиеся в июле 2024 года, подтвердили уничтожение двух батарей в Одесской области. 11 августа были зафиксированы еще три уничтоженные батареи и радиолокационная станция AN/MPQ-65. В одном из последних успешных ударов "Искандер-М" был уничтожен многофункциональный радар AN/MPQ-65, командный пункт и пусковые установки в Днепропетровской области.