Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долгожданный безвизовый отпуск: Мьянма продлила режим до 2026 года
ФНС России разъяснила правила имущественного вычета за ремонт жилья
Бенни Бланко откладывает свадьбу с Селенной Гомес из-за рабочего графика
24-летняя Карсон Брэнстин прошла квалификацию на Уимблдон 2025
Сомнолог Сабах Шах: летом не стоит сразу заправлять постель
Голубой ретинол — альтернатива обычному ретинолу без раздражения и шелушения
Влияние магния и мелатонина на нервную систему и качество сна
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой

Трамп нашел, где взять 17 Patriot для ВСУ. Кто заплатит цену?

Трамп: Patriot за $40 млрд могут быть направлены Украине
Силовые структуры » Военные новости

Событие с возможной передачей Украине 17 систем ПВО Patriot получило развитие, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Что за этим стоит и как это повлияет на баланс сил в регионе, авторы объясняют в своём новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

зрк patriot
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/69061470@N05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
зрк patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы Украины могут получить до 17 зенитно-ракетных комплексов большой дальности MIM-104 Patriot.

"Несколько стран, у которых есть комплексы Patriot, собираются их заменить. У нас есть одна страна, у которой 17 Patriot, готовых к отправке. Им они не понадобятся. Поэтому мы снова работаем над тем, чтобы эти 17 комплексов, или значительная их часть, были перенаправлены", — заявил он, добавив: "Это может быть сделано очень быстро".

Остается неясным, о какой именно стране идет речь, поскольку ни одна из них не заказывала такое количество комплексов, общая стоимость которых приближается к 40 миллиардам долларов. Одна из версий заключается в том, что президент имел в виду пусковые установки, а не полные системы, так как каждая система обычно включает восемь установок.

Хотя ранее ожидалось, что серьезная нехватка систем Patriot в самих США и исчерпание европейских запасов не позволят осуществить крупные поставки Украине в обозримом будущем, все же остается вероятность, что европейский клиент, такой как Швейцария, согласится отложить получение своих заказов ради ускоренной передачи комплексов Украине.

Дополнительно комментируя планы по поставке Patriot, Трамп отметил: "Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, все самое лучшее. Европейские страны знают это, и мы сегодня заключили сделку, по которой будем отправлять им вооружения, но они будут за них платить".

Главным вопросом остается готовность США и других клиентов Patriot отложить поставки для своих нужд ради укрепления украинской ПВО — это позволило бы перераспределить ограниченные производственные мощности в пользу Украины.

Недавний дефицит зенитных ракет в армии США, вызванный масштабными поставками Украине, усугубился после удара баллистическими ракетами Корпуса стражей исламской революции Ирана по базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре 23 июня, в ходе которого системы Patriot выпустили десятки ракет-перехватчиков для отражения массированного удара.

Рентабельность вложений в поставки комплексов Patriot Украине неоднократно ставилась под сомнение как из-за их крайне высокой стоимости (около 2,5 млрд долларов за комплекс), так и из-за продемонстрированных ограничений в боевых условиях.

Комплексы несли значительные потери в боях — российские баллистические ракеты "Искандер-М" использовались для точечных ударов по пусковым установкам, командным пунктам и радиолокационным станциям Patriot, а в отчетах украинских ВВС подчеркивалось их умение обходить перехваты.

Первое подтверждение уничтожения комплекса Patriot системой "Искандер-М" поступило 23 февраля 2024 года, а в следующем месяце был уничтожен еще один комплекс в районе населенного пункта Сергеевка. Новые видеозаписи, появившиеся в июле 2024 года, подтвердили уничтожение двух батарей в Одесской области. 11 августа были зафиксированы еще три уничтоженные батареи и радиолокационная станция AN/MPQ-65. В одном из последних успешных ударов "Искандер-М" был уничтожен многофункциональный радар AN/MPQ-65, командный пункт и пусковые установки в Днепропетровской области.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком
Еда и рецепты
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком Аудио 
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Авто
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Последние материалы
Голубой ретинол — альтернатива обычному ретинолу без раздражения и шелушения
Влияние магния и мелатонина на нервную систему и качество сна
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Агроному рекомендуют обрабатывать сливу инсектицидами 3-4 раза за сезон
Госдума приняла закон о выдаче ипотеки микрокредитными компаниями
Звёздные интриги: медленный танец Бузовой и Воробьёва шокировал зрителей
Турция с неожиданной стороны: дом в скале, не похожий ни на что
Фритюрница без масла: как правильно готовить, чтобы не навредить здоровью?
Средства с антистатическим эффектом продлевают чистоту в салоне авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.