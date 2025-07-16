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ВСУ в тупике: совместная работа этих двух машин взламывает ПВО Украины

Эксперт Пылаев: Су-57 способен обманывать украинскую ПВО
1:47
Силовые структуры » Военные новости

Су-57 в зоне СВО задействован преимущественно как перехватчик в рамках системы ПВО. О потенциале передового российского истребителя Pravda.Ru рассказала военный и политический аналитик Александр Пылаев.

Истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Истребитель пятого поколения Су-57

По словам Пылаева, российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 в зоне СВО использовался преимущественно в роли перехватчика.

Он отметил, что истребитель Су-57 применялся в составе интегрированной системы, где основная задача заключалась в контроле воздушного пространства и уничтожении воздушных целей. При этом для полноценной работы ему необходима поддержка систем дальнего радиолокационного обнаружения.

"При всем своем совершенстве, он не может контролировать обширное радиолокационное пространство с точностью и видеть, где над этим большим пространством летят какие-то украинские самолеты. Ему нужна радиолокация более серьезного масштаба. Самолет типа А-50, например", — подчеркнул Пылаев.

По его словам, была вероятность, что именно взаимодействие Су-57 и самолета А-50 привело к резкому росту потерь украинской авиации около 8-9 месяцев назад.

"Был такой период примерно 8-9 месяцев назад, когда очень много истребителей, довольно плотно из оставшегося крыла, что было в распоряжении ВСУ, начали дружно падать", — напомнил эксперт.

Эксперт добавил, что Су-57 — это защищенная, малозаметная и высокоманевренная машина с продвинутым вооружением, но она требует точного внешнего целеуказания для эффективного применения.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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