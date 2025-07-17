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Назван самый мощный танк ВС РФ в зоне спецоперации

Силовые структуры » Военные новости

Танк Т-90 считается самым современным и мощным российским танком, задействованным в зоне специальной военной операции. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт, кандидат политических наук, член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк.

Основной боевой танк Т-90МС
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Основной боевой танк Т-90МС

По словам эксперта, в зоне специальной военной операции активно применяются различные модели российских танков.

Он отметил, что российские танки, включая Т-90, Т-80 и Т-72, задействованы в зависимости от своих задач и оснащения. Самым современным, по его словам, является Т-90.

"На данный момент Т-90 — самый современный российский танк, который находится в зоне СВО", — подчеркнул Головатюк.

Он пояснил, что с учетом современной специфики боевых действий роль танков изменилась. Основную угрозу для бронетехники сегодня представляют беспилотники.

По этой причине, добавил он, техника применяется с замаскированных позиций, как огневые средства.

"Танки в основном используются с замаскированных позиций, как артиллерийские орудия для ведения артиллерийской и контрбатарейной борьбы. Используются как подвижные огневые средства", — сказал Головатюк.

Отвечая на вопрос о противостоянии с зарубежными танками, эксперт подчеркнул, что классических танковых сражений в зоне СВО не происходит.

По его словам, танки западного производства поражаются не только российскими танками, но и дронами.

"Американские "Абрамсы", немецкие "Леопарды" — как мы видим, они поражаются как и нашими танками, так и нашими дронами", — подчеркнул военный эксперт.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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