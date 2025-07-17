Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джеймс Мэй отказался от пенсии из-за рекордной загрузки после ухода от Кларксона
Регулярное потребление клетчатки снижает риск запоров и воспалений
Фритюрница: эффективные способы удаления жира и запаха
Новые энергоблоки на АЭС Козлодуй: Болгария заключила соглашение с американскими компаниями
Россияне столкнулись с антисанитарией в турецком отеле за 700 тысяч рублей
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Охлаждающие средства для кожи: подборка продуктов для летнего ухода
Поза кобры укрепляет спину и борется со стрессом — подтверждают исследования
Имплантаты из никелида титана с ИИ протестируют в Свердловском онкодиспансере

Россия показала, как можно обойти американские системы

Военный эксперт Колчин: баллистические ракеты РФ умеют обходить радары комплексов Patriot
2:17
Силовые структуры » Военные новости

Российские баллистические ракеты стали важнейшим элементом современной войны, способным оказывать стратегическое давление. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Петр Колчин.

ядерная баллистическая ракета средней дальности "Пионер"
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ядерная баллистическая ракета средней дальности "Пионер"

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что российские баллистические ракеты начали обходить американские системы ПВО Patriot. По словам неназванного украинского чиновника, в последние месяцы радары комплекса не смогли зафиксировать новые российские ракеты. Он также признал, что американская система испытывает "все больше трудностей" из-за появления у РФ более маневренных вооружений.

Россия добилась значительного прогресса в сфере разработки баллистических, гиперзвуковых и звуковых ракет, объяснил Колчин.

По его словам, такая технологическая устойчивость стала возможна благодаря развитию отечественной военно-технической школы, которая "последовательно продолжала свое развитие и добилась в этом больших успехов".

Он отметил, что сейчас Россия опережает США и ведущие страны НАТО в области вооружений.

"И уже Patriot установки, далеко не свежие, не могут с ней справляться", — подчеркнул Колчин.

Эксперт добавил, что в Вашингтоне осознают проблему и "пытаются с ней бороться", однако инициатива по-прежнему остается на стороне России.

"И мы этим уверенно пользуемся", — заявил он.

По мнению Колчина, пример Украины ясно демонстрирует, что баллистическое превосходство нередко становится решающим фактором на стратегическом уровне.

"Военные объекты Украины разрушаются независимо от того, какие бы ресурсы Запад не вкладывал в украинскую ПВО", — отметил он.

Он заключил, что такая тенденция придает России серьезное геополитическое преимущество, которое страна "будет использовать".

Также специалист напомнил о недавнем вооруженном столкновении между Израилем и Ираном, где роль баллистических вооружений стала особенно заметна.

"Баллистика становится одним из основополагающих элементов боевых действий. Даже она претендует на роль самостоятельной силы давления", — пояснил Колчин.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Наука и техника
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода Аудио 
Полезный завтрак за 15 минут: рецепт белковых блинов без глютена
Еда и рецепты
Полезный завтрак за 15 минут: рецепт белковых блинов без глютена Аудио 
Кулинары считают жареные кабачки универсальной закуской к любому приёму пищи
Еда и рецепты
Кулинары считают жареные кабачки универсальной закуской к любому приёму пищи Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Последние материалы
Как защитить салон от жары летом без использования кондиционера — советы водителям
Военный эксперт Колчин: баллистические ракеты РФ умеют обходить радары комплексов Patriot
Продукты и привычки, которые влияют на запах тела в жару
Обрезка на 2–3 года восстанавливает урожайность запущенных яблонь
Средний чек на азиатскую косметику вырос на 8,3% в 2025 году
Алла Пугачёва встретилась с поклонниками на прогулке в Юрмале
Пельмени в духовке: рецепт приготовления в горшочках
Секрет счастливой старости в Италии: льготы, путешествия и активность
Дом дракона обошли на Эмми‑2025: фанаты возмущены решением
Исследователи подтвердили способность ленивцев переплывать водоёмы при угрозе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.