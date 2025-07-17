Россия показала, как можно обойти американские системы

Военный эксперт Колчин: баллистические ракеты РФ умеют обходить радары комплексов Patriot

2:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские баллистические ракеты стали важнейшим элементом современной войны, способным оказывать стратегическое давление. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Петр Колчин.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ядерная баллистическая ракета средней дальности "Пионер"

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что российские баллистические ракеты начали обходить американские системы ПВО Patriot. По словам неназванного украинского чиновника, в последние месяцы радары комплекса не смогли зафиксировать новые российские ракеты. Он также признал, что американская система испытывает "все больше трудностей" из-за появления у РФ более маневренных вооружений.

Россия добилась значительного прогресса в сфере разработки баллистических, гиперзвуковых и звуковых ракет, объяснил Колчин.

По его словам, такая технологическая устойчивость стала возможна благодаря развитию отечественной военно-технической школы, которая "последовательно продолжала свое развитие и добилась в этом больших успехов".

Он отметил, что сейчас Россия опережает США и ведущие страны НАТО в области вооружений.

"И уже Patriot установки, далеко не свежие, не могут с ней справляться", — подчеркнул Колчин.

Эксперт добавил, что в Вашингтоне осознают проблему и "пытаются с ней бороться", однако инициатива по-прежнему остается на стороне России.

"И мы этим уверенно пользуемся", — заявил он.

По мнению Колчина, пример Украины ясно демонстрирует, что баллистическое превосходство нередко становится решающим фактором на стратегическом уровне.

"Военные объекты Украины разрушаются независимо от того, какие бы ресурсы Запад не вкладывал в украинскую ПВО", — отметил он.

Он заключил, что такая тенденция придает России серьезное геополитическое преимущество, которое страна "будет использовать".

Также специалист напомнил о недавнем вооруженном столкновении между Израилем и Ираном, где роль баллистических вооружений стала особенно заметна.