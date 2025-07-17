Тайна 2027 года: почему Запад ждет одновременного удара России и Китая

Заявление о возможной совместной атаке России и Китая на НАТО — это элемент информационной кампании, направленной на милитаризацию Запада. Об этом Pravda.Ru заявил военный аналитик и эксперт в области безопасности Игорь Герасимов.
Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич допустил, что Россия и Китай могут синхронно начать военные действия против альянса уже в 2027 году. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин может к тому времени быть "готов к своему шагу", а действия Пекина будут согласованы с Москвой. Он подчеркнул, что НАТО должно быть готово к такому сценарию и иметь необходимые ресурсы.
Герасимов назвал заявление Гринкевича "неадекватным" и предложил рассмотреть возможные причины его появления. Он пояснил, что такого рода заявления могут быть как результатом непрофессионализма, так и частью целенаправленной пропаганды.
По мнению аналитика, вероятнее всего речь идет о сознательной кампании нагнетания, цель которой — оправдание роста военных расходов и ухудшения уровня жизни в странах Запада.
"Возможно, специально нагнетается истерия для создания военно-промышленного комплекса западных стран. Я бы больше склонялся именно к этому варианту", — отметил он.
Он пояснил, что таким способом власти Запада могут объяснить обществу необходимость урезания социальных программ и роста цен на энергоносители.
"Им нужно как-то перед своим населением оправдаться. Они начинают придумывать всякие прогнозы по поводу войны России и Китая против НАТО", — добавил Герасимов.
Военный эксперт уверен, что объективных оснований для такого сценария нет. Он выразил сомнение, что Россия и Китай станут инициаторами агрессии.
"Даже если в 2027 году, как по моим выкладкам, мы на Украине победим, эта война закончится именно разделом Украины", — заявил аналитик.
Он предположил, что Москва и Вашингтон достигнут договоренности по поводу раздела сфер влияния на Украине, что исключает дальнейшую эскалацию. Герасимов также напомнил, что Китай по своей исторической и политической природе не склонен к агрессии против сильного противника.
"Пока страны НАТО серьезные, китайцы не будут против НАТО воевать первыми", — заключил Герасимов.
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.