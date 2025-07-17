Тайна 2027 года: почему Запад ждет одновременного удара России и Китая

Военный аналитик Герасимов: сценарий войны России и Китая против НАТО неадекватен

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Заявление о возможной совместной атаке России и Китая на НАТО — это элемент информационной кампании, направленной на милитаризацию Запада. Об этом Pravda.Ru заявил военный аналитик и эксперт в области безопасности Игорь Герасимов.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Нато

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич допустил, что Россия и Китай могут синхронно начать военные действия против альянса уже в 2027 году. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин может к тому времени быть "готов к своему шагу", а действия Пекина будут согласованы с Москвой. Он подчеркнул, что НАТО должно быть готово к такому сценарию и иметь необходимые ресурсы.

Герасимов назвал заявление Гринкевича "неадекватным" и предложил рассмотреть возможные причины его появления. Он пояснил, что такого рода заявления могут быть как результатом непрофессионализма, так и частью целенаправленной пропаганды.

По мнению аналитика, вероятнее всего речь идет о сознательной кампании нагнетания, цель которой — оправдание роста военных расходов и ухудшения уровня жизни в странах Запада.

"Возможно, специально нагнетается истерия для создания военно-промышленного комплекса западных стран. Я бы больше склонялся именно к этому варианту", — отметил он.

Он пояснил, что таким способом власти Запада могут объяснить обществу необходимость урезания социальных программ и роста цен на энергоносители.

"Им нужно как-то перед своим населением оправдаться. Они начинают придумывать всякие прогнозы по поводу войны России и Китая против НАТО", — добавил Герасимов.

Военный эксперт уверен, что объективных оснований для такого сценария нет. Он выразил сомнение, что Россия и Китай станут инициаторами агрессии.

"Даже если в 2027 году, как по моим выкладкам, мы на Украине победим, эта война закончится именно разделом Украины", — заявил аналитик.

Он предположил, что Москва и Вашингтон достигнут договоренности по поводу раздела сфер влияния на Украине, что исключает дальнейшую эскалацию. Герасимов также напомнил, что Китай по своей исторической и политической природе не склонен к агрессии против сильного противника.