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Террор вместо войны: Запад готовит России нечто после поражения Украины

Политолог Ищенко предупредил о грядущей террористической войне против РФ
2:26
Силовые структуры » Военные новости

На фоне продолжающегося конфликта на Украине в экспертных кругах всё чаще обсуждаются возможные сценарии развития событий после завершения активной фазы боевых действий.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

В своей новой статье, опубликованной в издании "Военное дело", Ростислав Ищенко — аналитик и публицист сделал громкое заявление о том, что западные страны совместно с украинскими спецслужбами готовят масштабную террористическую кампанию против России, которая должна развернуться в полную силу после окончания специальной военной операции.

По мнению автора, западные политики, военные и аналитики сходятся во мнении, что возможности Украины продолжать сопротивление ограничены временными рамками. Большинство из них считают, что Киев сможет держаться не дольше конца текущего года, а некоторые даже прогнозируют крах уже к началу зимы.

Однако, несмотря на тяжёлое положение украинских вооружённых сил, которые испытывают острую нехватку личного состава, власти страны приняли решение значительно расширить штат Службы безопасности Украины, увеличив его на треть. Речь идёт о привлечении десяти тысяч новых сотрудников, которые, как предполагается, будут заниматься задачами, не связанными с фронтом.

Особое внимание, как отмечается, уделяется усилению так называемых "антитеррористических" подразделений СБУ. На деле, по мнению аналитика, эти структуры занимаются подготовкой и реализацией террористических актов, направленных против России.

Публицист считает, что первый удар может быть нанесён в тот момент, когда украинские войска окончательно утратят способность к организованному сопротивлению. Целью таких действий, по его мнению, будет попытка масштабными терактами вынудить Москву отказаться от дальнейшего наступления, переключив все силы на борьбу с террористической угрозой.

Однако, как подчёркивает автор, этот шаг станет лишь начальной частью более масштабного плана, направленного против России. Он убеждён, что Запад делает ставку на долгосрочную стратегию дестабилизации, используя террор как инструмент давления. Таким образом, завершение активной фазы конфликта может стать лишь прологом к новой, ещё более опасной стадии противостояния.

Уточнения

Слу́жба безопа́сности Украи́ны — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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