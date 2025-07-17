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Служить не придётся: новые правила отсрочки для ИТ-специалистов раскрыты

Минцифры разработало изменения в правила ИТ-отсрочки от армии
Силовые структуры » Военные новости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект изменений в порядок предоставления отсрочки от обязательной военной службы для специалистов в области информационных технологий.

Трудовая книжка
Фото: mediaphoto.org by MediaPhoto.Org, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Трудовая книжка

На данный момент документ находится на этапе общественного обсуждения, что даёт возможность всем заинтересованным сторонам высказать своё мнение. Об этом пишет издание ИА "Пенза-Пресс".

Согласно предлагаемым нововведениям, сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, завершившие обучение, смогут претендовать на отсрочку, даже если на момент формирования списков министерства у них ещё нет диплома о высшем образовании. Для этого достаточно будет предоставить соответствующий документ в призывную комиссию позже. Например, если обучение завершилось в начале года, а диплом будет выдан через несколько недель, специалист всё равно сможет попасть в списки на отсрочку в рамках весеннего призыва.

Кроме того, планируется расширить перечень специальностей, которые дают право на такую льготу.

В список добавят магистратуру по направлениям, связанным с радиофизикой и статистикой, а также бакалавриат по ядерной физике и технологиям, и ряд других профилей, востребованных в ИТ-сфере. Однако в министерстве уточнили, что данные изменения не затронут осенний призыв 2025 года, а начнут действовать только с последующих призывных кампаний.

Ещё одно важное новшество касается требований к компаниям. При подаче списков в Минцифры работодателям придётся указывать информацию о должностях, которые занимают их ИТ-специалисты. Если у сотрудников имеются дипломы, полученные за границей, потребуется предоставить подтверждение их признания в России.

Представители министерства отметили, что такие меры направлены на то, чтобы молодые профессионалы могли беспрепятственно развивать свою карьеру в сфере информационных технологий, а отрасль сохранила высококвалифицированные кадры. По их мнению, усовершенствование системы отсрочек будет способствовать укреплению цифровой экономики страны, создавая более комфортные условия для работы специалистов.

Уточнения

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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