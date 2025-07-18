Булат и Корнет объединились: что это значит для хода СВО

Военэксперт Рожин назвал преимущества модернизированного ПТРК Корнет для СВО

1:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новое оснащение противотанкового комплекса "Корнет" существенно расширило его возможности и сделало его ещё эффективнее в зоне СВО. Об этом Pravda.Ru рассказал военный эксперт, специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ПТРК Корнет

Ранее в госкорпорации "Ростех" сообщили, что холдинг "Высокоточные комплексы" разработал новое устройство для ПТРК "Корнет", позволяющее оснастить его четырьмя ракетами "Булат", передает ТАСС. В компании подчеркнули, что это решение увеличивает боекомплект вчетверо и расширяет список целей комплекса.

Рожин объяснил, что противотанковый ракетный комплекс "Корнет" предназначен для поражения как легкой, так и тяжелой бронетехники, включая танки, БМП, ПТР, а также оборонительные укрепления и здания.

Он отметил, что его "особенностью является то, что он имеет весьма высокое бронепробитие, что позволяет поражать даже серьезно защищенные цели".

Эксперт подчеркнул, что комплекс доказал свою эффективность в реальных условиях специальной военной операции.

"Есть бойцы, которые используют данный комплекс, уничтожили в ходе СВО десятки единиц бронетехники, в целом добивались хороших результатов", — сообщил Рожин.

Он добавил, что установка постоянно модернизируется.

"Сама установка — это ПТРК. Конечно же, она не стоит на месте, постоянно система развивается, она может получать новые управляемые ракеты для пусков", — пояснил специалист.

По его словам, новая кассета с ракетами "Булат" не является финальной модернизацией системы.