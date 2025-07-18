Булат и Корнет объединились: что это значит для хода СВО

Новое оснащение противотанкового комплекса "Корнет" существенно расширило его возможности и сделало его ещё эффективнее в зоне СВО. Об этом Pravda.Ru рассказал военный эксперт, специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Ранее в госкорпорации "Ростех" сообщили, что холдинг "Высокоточные комплексы" разработал новое устройство для ПТРК "Корнет", позволяющее оснастить его четырьмя ракетами "Булат", передает ТАСС. В компании подчеркнули, что это решение увеличивает боекомплект вчетверо и расширяет список целей комплекса.
Рожин объяснил, что противотанковый ракетный комплекс "Корнет" предназначен для поражения как легкой, так и тяжелой бронетехники, включая танки, БМП, ПТР, а также оборонительные укрепления и здания.
Он отметил, что его "особенностью является то, что он имеет весьма высокое бронепробитие, что позволяет поражать даже серьезно защищенные цели".
Эксперт подчеркнул, что комплекс доказал свою эффективность в реальных условиях специальной военной операции.
"Есть бойцы, которые используют данный комплекс, уничтожили в ходе СВО десятки единиц бронетехники, в целом добивались хороших результатов", — сообщил Рожин.
Он добавил, что установка постоянно модернизируется.
"Сама установка — это ПТРК. Конечно же, она не стоит на месте, постоянно система развивается, она может получать новые управляемые ракеты для пусков", — пояснил специалист.
По его словам, новая кассета с ракетами "Булат" не является финальной модернизацией системы.
"Ее потенциал модернизации еще не исчерпан. Получая опыт СВО, применение против различной техники противника... это может использоваться для дальнейшей модернизации как самого комплекса, так и для ракет для него", — отметил военный эксперт.
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