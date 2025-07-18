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ВС России сосредоточат усилия в ДНР летом и осенью 2025 года
1:53
Силовые структуры » Военные новости

В ближайшие месяцы российские вооружённые силы сосредоточат свои основные усилия на территории Донецкой Народной Республики, где сейчас разворачиваются ключевые события в рамках специальной военной операции.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Об этом в беседе с журналистами URA. RU рассказал военный аналитик, капитан первого ранга в отставке, поделившись своим видением ситуации на фронте — Василий Дандыкин.

По мнению эксперта, лето и начало осени станут решающими для ДНР, которая сейчас является приоритетным направлением для российской армии. Он отметил, что российские войска уже вышли на рубежи, граничащие с Днепропетровской областью, включая стык с Запорожской областью. Аналитик выразил уверенность, что результаты кампании в этот период принесут значительные успехи и порадуют общественность.

Особое внимание уделяется району Красноармейска, где, как считает специалист, украинские силы рискуют оказаться в окружении, будучи охваченными с трёх сторон. Он также подчеркнул, что боевые действия в Часовом Яре, по всей вероятности, завершатся полным освобождением города уже этим летом. Кроме того, российские войска активно продвигаются в районе Константиновки, охватывая её с флангов, и демонстрируют успехи в районе Северска, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль село Запорожье, расположенное на границе ДНР и Днепропетровской области, что позволило им углубиться в оборонительные рубежи противника. Глава ДНР в своих заявлениях подчёркивал, что одной из главных задач наступления остаётся освобождение Красноармейска, для чего необходимо продвижение на территорию соседней области.

Уточнения

Ча́сов Яр — город в Бахмутском районе Донецкой области Украины, административный центр Часовоярской городской общины. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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