Прорыв в Волчанске: что за этим стоит и почему это меняет все

Военэксперт Круглов: Волчанское направление — ключевое в наступлении ВС России

1:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Прорыв обороны ВСУ в Волчанске открывает возможности для развития наступления сразу по нескольким направлениям. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт, доктор военных наук, генерал-майор Вячеслав Круглов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Боец ВС РФ

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что бойцы ВС России прорвали оборону украинских войск в Волчанске Харьковской области. Основные бои идут в районе железнодорожного вокзала, где украинская армия безуспешно пытается сдерживать наступление группировки "Север". По данным канала, ВС России взяли под контроль маслоэкстракционный завод и автовокзал.

По словам Круглова, взятие под контроль Волчанска является стратегически важным успехом.

Он отметил, что харьковское направление имеет первостепенное значение в текущей военной операции.

"Это очень серьезный шаг, потому что харьковское направление является, наверное, самым главным в нашем наступлении. Харьков — это такой узловой пункт всей обороны ВСУ, и прорыв на этом направлении очень дорогого стоит. Создает все предпосылки для успешности общего наступления по всем направлениям", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что дальнейшие действия зависят от планов командования.

По его словам, логичным продолжением станет развитие наступления не только в направлении Харькова, но и на других участках фронта.

"Я думаю, что будет усилено наступление как на Харьков непосредственно, так и по Днепру, и южнее, где Черноморье", — добавил генерал-майор.

Круглов выразил уверенность, что прорыв обороны в Волчанске открывает оперативные возможности для ВС России сразу в нескольких регионах.