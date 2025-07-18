Прорыв в Волчанске: что за этим стоит и почему это меняет все

Прорыв обороны ВСУ в Волчанске открывает возможности для развития наступления сразу по нескольким направлениям. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт, доктор военных наук, генерал-майор Вячеслав Круглов.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что бойцы ВС России прорвали оборону украинских войск в Волчанске Харьковской области. Основные бои идут в районе железнодорожного вокзала, где украинская армия безуспешно пытается сдерживать наступление группировки "Север". По данным канала, ВС России взяли под контроль маслоэкстракционный завод и автовокзал.
По словам Круглова, взятие под контроль Волчанска является стратегически важным успехом.
Он отметил, что харьковское направление имеет первостепенное значение в текущей военной операции.
"Это очень серьезный шаг, потому что харьковское направление является, наверное, самым главным в нашем наступлении. Харьков — это такой узловой пункт всей обороны ВСУ, и прорыв на этом направлении очень дорогого стоит. Создает все предпосылки для успешности общего наступления по всем направлениям", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что дальнейшие действия зависят от планов командования.
По его словам, логичным продолжением станет развитие наступления не только в направлении Харькова, но и на других участках фронта.
"Я думаю, что будет усилено наступление как на Харьков непосредственно, так и по Днепру, и южнее, где Черноморье", — добавил генерал-майор.
Круглов выразил уверенность, что прорыв обороны в Волчанске открывает оперативные возможности для ВС России сразу в нескольких регионах.
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