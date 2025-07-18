Прорыв в тактике ВС РФ: чем опасны огнеметные системы

Военный аналитик Таран: новая тактика с ТОС позволяет сохранять жизни бойцов

1:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Тактика применения тяжелых огнеметных систем в российской армии претерпела серьезные изменения и теперь строится на взаимодействии разных машин и штабов. Об этом Pravda.Ru сообщил военный аналитик и политолог Дмитрий Таран.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ тос солнцепёк

Ранее источники "Известий" в Минобороны РФ сообщили о внедрении российскими военными новой тактики использования тяжелых огнеметных систем (ТОС). Теперь в связке работают машины разных модификаций: ТОС-1А "Солнцепек" создает фронтальный вал огня, а более маневренная колесная ТОС-2 "Тосочка" наносит высокоточные удары по тылу противника.

Военный аналитик пояснил, что специальная военная операция внесла кардинальные изменения в боевой устав и тактику. По его словам, внедрение тяжелых огнеметных систем, таких как "Солнцепек" и "Тосочка", стало одним из ключевых факторов трансформации подходов к боевым действиям.

"Это новая тактика, которая связана с новыми боевыми единицами, распределением войск, формированием частей, которые по-новому формируются", — отметил эксперт.

Он пояснил, что современные боевые действия теперь требуют согласованного взаимодействия множества систем — от беспилотной авиации до наземных огнеметных комплексов.

"Это взаимодействие разных типов систем требует выучки, это требует согласования разных подразделений", — добавил Таран.

По его мнению, главным элементом новой тактики становится не само оружие, а согласованность всех звеньев управления.

Он указал, что эффективность новой схемы применения ТОС была зафиксирована сразу после первых успешных операций, и именно после этого она была признана новой тактикой в бою.