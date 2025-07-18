Прорыв в тактике ВС РФ: чем опасны огнеметные системы

Тактика применения тяжелых огнеметных систем в российской армии претерпела серьезные изменения и теперь строится на взаимодействии разных машин и штабов. Об этом Pravda.Ru сообщил военный аналитик и политолог Дмитрий Таран.
Ранее источники "Известий" в Минобороны РФ сообщили о внедрении российскими военными новой тактики использования тяжелых огнеметных систем (ТОС). Теперь в связке работают машины разных модификаций: ТОС-1А "Солнцепек" создает фронтальный вал огня, а более маневренная колесная ТОС-2 "Тосочка" наносит высокоточные удары по тылу противника.
Военный аналитик пояснил, что специальная военная операция внесла кардинальные изменения в боевой устав и тактику. По его словам, внедрение тяжелых огнеметных систем, таких как "Солнцепек" и "Тосочка", стало одним из ключевых факторов трансформации подходов к боевым действиям.
"Это новая тактика, которая связана с новыми боевыми единицами, распределением войск, формированием частей, которые по-новому формируются", — отметил эксперт.
Он пояснил, что современные боевые действия теперь требуют согласованного взаимодействия множества систем — от беспилотной авиации до наземных огнеметных комплексов.
"Это взаимодействие разных типов систем требует выучки, это требует согласования разных подразделений", — добавил Таран.
По его мнению, главным элементом новой тактики становится не само оружие, а согласованность всех звеньев управления.
Он указал, что эффективность новой схемы применения ТОС была зафиксирована сразу после первых успешных операций, и именно после этого она была признана новой тактикой в бою.
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