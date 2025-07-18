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Снаряды в очереди: Европа поставила ВСУ на паузу

Логистический кризис на украинском фронте: диверсия США
2:04
Силовые структуры » Военные новости

Советник первого главы ДНР и известный политолог Александр Казаков поделился своим прогнозом о серьёзных трудностях, которые в ближайшее время могут возникнуть у Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линии фронта.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

По его мнению, изменения в системе поставок вооружения, инициированные президентом США Дональдом Трампом, способны привести к настоящему хаосу в логистике украинской армии.

Казаков пояснил, что за последние три с половиной года была выстроена чёткая схема обеспечения ВСУ оружием и боеприпасами, начиная от оформления необходимых документов и заканчивая доставкой на передовую.

Ранее завершающий этап документооборота находился в ведении Пентагона, однако теперь ситуация кардинально изменилась. Согласно новому решению американского лидера, Европа должна взять на себя закупку оружия, в том числе у США, и самостоятельно организовывать его поставки в Украину.

Политолог подчеркнул, что введение Европы в качестве дополнительного звена в цепочке поставок создаёт серьёзные бюрократические препятствия.

Он отметил, что подобный шаг со стороны Трампа может быть продиктован желанием дистанцировать США от прямого участия в конфликте, чтобы исключить обвинения в поставках оружия Киеву. Теперь Европа становится основным поставщиком, что, по мнению Казакова, приведёт к значительным задержкам из-за особенностей европейского документооборота. Он охарактеризовал бюрократические процессы в ЕС как крайне сложные, сравнив их с советской системой, но отметив, что даже она уступает по уровню запутанности.

Казаков уверен, что такие изменения способны парализовать устоявшуюся логистику ВСУ, что особенно критично в условиях активных боевых действий. По его прогнозам, украинские войска могут столкнуться с нехваткой боеприпасов и оружия на ключевых участках фронта, что существенно осложнит их положение.

Уточнения

Пентаго́н — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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