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Наступление без остановок: ВС РФ взяли под контроль 10 населенных пунктов

ВС РФ освободили 10 населенных пунктов за неделю: карта новых территорий
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают активно продвигаться в зоне проведения специальной военной операции (СВО), демонстрируя значительные успехи на различных направлениях.

Бойцы ВС РФ
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

Как сообщили в Министерстве обороны РФ через свой официальный Telegram-канал, за одну неделю Вооружённым силам удалось взять под контроль сразу десять населённых пунктов, расположенных в нескольких регионах. Информацию об этом публикует издание "Вести Подмосковья".

Согласно информации ведомства, в период с 12 по 18 июля различные группировки российских войск провели успешные операции на фронте. Так, силы группировки "Север" смогли освободить село Дегтярное, находящееся в Харьковской области. В это же время подразделения группировки "Юг" установили контроль над Петровкой, расположенной в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На центральном направлении группировка "Центр" добилась значительных результатов, освободив сразу три населённых пункта в ДНР: Николаеву, Маяк и Попов Яр. В свою очередь, войска группировки "Восток" успешно продвинулись в нескольких районах, взяв под контроль Воскресенку, Новохатское и посёлок Карла Маркса в ДНР, а также село Малиновку в Запорожской области.

Не остались в стороне и силы группировки "Днепр", которые освободили Каменское, ещё один населённый пункт в Запорожской области. Эти успехи, как отмечается, стали возможны благодаря слаженным действиям российских подразделений на разных участках фронта.

Сообщение Минобороны вызвало широкий резонанс, подчеркивая динамику продвижения российских войск и изменения в территориальном контроле в зоне СВО. Успехи на фронте продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых тем, привлекая внимание к дальнейшему развитию событий.

Уточнения

Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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