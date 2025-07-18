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Тайна уругвайских наемников: неожиданное открытие в зоне СВО

Уругвай узнал о своих бойцах на Украине из заявления России
1:58
Силовые структуры » Военные новости

Глава Министерства иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин в беседе с журналистами РИА Новости признался, что ему ничего не известно о случаях участия граждан его страны в боевых действиях на Украине в качестве наёмников.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Он отметил, что впервые слышит о подобных фактах, отвечая на вопрос о том, занимается ли его ведомство проблемой вербовки уругвайцев в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Между тем, ранее Генеральная прокуратура России сообщила о решении Верховного суда Донецкой Народной Республики (ДНР), который заочно вынес приговор гражданину Уругвая Валентину Алехандро Пересу Гонсалесу. Наёмник, воевавший на стороне украинской армии, был приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Министерство обороны РФ неоднократно подчёркивало, что киевские власти активно привлекают иностранных наёмников, используя их в качестве расходного материала на передовой. Российские военные, в свою очередь, намерены продолжать операции по их нейтрализации на всей территории Украины.

Кроме того, в многочисленных интервью сами наёмники, приехавшие воевать за деньги, рассказывали о серьёзных проблемах в организации боевых действий со стороны украинского командования. По их словам, координация действий оставляет желать лучшего, а шансы выжить в боях крайне малы. Они также отмечали, что интенсивность боевых действий в этом конфликте значительно превосходит их опыт участия в операциях в Афганистане и на Ближнем Востоке, к чему они оказались не готовы.

Ситуация с иностранными наёмниками продолжает оставаться одной из самых острых тем в контексте конфликта, вызывая вопросы о масштабах вербовки, условиях их участия и последствиях для всех сторон.

Уточнения

Уругва́й — государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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