Солдат ВСУ выступил против командования: сенсационное заявление из плена

Украинский военнопленный призвал сослуживцев сдаваться в плен России

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинский военнослужащий из Львова, попавший в плен, поделился своим опытом и призвал своих бывших сослуживцев прекратить сопротивление.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

В беседе с журналистами РИА Новости Петр Климишевский выразил мнение, что украинским солдатам следует массово сдаваться в плен или организовывать коллективные акции неповиновения, чтобы избежать бессмысленных потерь. Он подчеркнул, что российские военные, по его наблюдениям, готовы рисковать собой ради спасения пленных, и призвал не открывать огонь, а вместо этого "оставлять позиции".

Пленный также рассказал, что многие украинские военнослужащие не решаются сложить оружие из-за распространенных слухов о жестоком обращении с пленными. По его словам, их запугивали историями о том, что российские силы якобы не берут пленных, а сразу расправляются с ними.

Однако он опроверг эти утверждения, отметив, что сам находится в хорошем состоянии, обеспечен одеждой и даже получает сладости. Он заверил, что рассказы о расстрелах и плохом обращении не соответствуют действительности, и призвал своих товарищей не бояться сдачи в плен.

Уточнения

Львов — город на западе Украины, центр Львовской области, Львовского района и Львовской городской общины, а также центр Львовской агломерации.

