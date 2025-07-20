Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить пышные японские блинчики, которые быстро поднимаются?
Космическое событие прошедших дней: МКС над Европой
Исследования: практика синрин-йоку снижает стресс и укрепляет иммунитет
Биологи подтвердили: базовый окрас зебры — чёрный, полосы появляются позже
Бьюти-разоблачение: одно из этих средств не нужно 80% женщин — вы удивитесь, какое
Принцесса из Лимпопо вышла замуж и переехала в Алтайский край
Генерал Фройдинг призвал ударить по России
Продукты, ускоряющие выпадение волос: трихологи составили список вредителей
Эффективная чистка вытяжки без химии: использование пищевой соды для удаления жира и грязи

Солдат ВСУ выступил против командования: сенсационное заявление из плена

Украинский военнопленный призвал сослуживцев сдаваться в плен России
1:14
Силовые структуры » Военные новости

Украинский военнослужащий из Львова, попавший в плен, поделился своим опытом и призвал своих бывших сослуживцев прекратить сопротивление.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

В беседе с журналистами РИА Новости Петр Климишевский выразил мнение, что украинским солдатам следует массово сдаваться в плен или организовывать коллективные акции неповиновения, чтобы избежать бессмысленных потерь. Он подчеркнул, что российские военные, по его наблюдениям, готовы рисковать собой ради спасения пленных, и призвал не открывать огонь, а вместо этого "оставлять позиции".

Пленный также рассказал, что многие украинские военнослужащие не решаются сложить оружие из-за распространенных слухов о жестоком обращении с пленными. По его словам, их запугивали историями о том, что российские силы якобы не берут пленных, а сразу расправляются с ними.

Однако он опроверг эти утверждения, отметив, что сам находится в хорошем состоянии, обеспечен одеждой и даже получает сладости. Он заверил, что рассказы о расстрелах и плохом обращении не соответствуют действительности, и призвал своих товарищей не бояться сдачи в плен.

Уточнения

Львов — город на западе Украины, центр Львовской области, Львовского района и Львовской городской общины, а также центр Львовской агломерации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана

Отар Кушанашвили шокировал сеть столь откровенным видео, вспоминая о раскрепощённых временах. Как он сравнил себя с новым поколением?

Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Собчак пожаловалась на известного человека, который пришёл на интервью пьяным
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
19 июля: Догмат о непогрешимости, Шипка и Плевна
19 июля: Догмат о непогрешимости, Шипка и Плевна
Последние материалы
Генерал Фройдинг призвал ударить по России
Украинский военнопленный призвал сослуживцев сдаваться в плен России
Продукты, ускоряющие выпадение волос: трихологи составили список вредителей
Эффективная чистка вытяжки без химии: использование пищевой соды для удаления жира и грязи
В России в начале 20 века использовали рыбу вместо дров — архивные данные
Йога, тайцзи, ходьба и бег трусцой могут быть лучшим выбором при бессоннице
Как поливать огород после затопления — инструкция от агрономов
Принудительная вентиляция помогает снизить температуру в машине
Салат из жареных кабачков: свежий рецепт для лета
Врач назвал лимфодренажные прыжки безопасным способом борьбы с отеками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.