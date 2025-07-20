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Германия объявила войну России: план Фройдинга взорвал мир

Генерал Фройдинг призвал ударить по России
Силовые структуры » Военные новости

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг в одном из интервью на YouTube-канале бундесвера предложил стратегию, которая, по его мнению, могла бы помочь Украине справиться с нарастающим преимуществом России в воздухе.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Он считает, что для этого необходимо наносить удары по российским аэродромам и ключевой инфраструктуре, чтобы предотвратить использование наступательного потенциала российских вооруженных сил.

По его словам, эффективным способом было бы проведение наступательных операций с использованием дальнобойных средств и авиации, чтобы уничтожать цели еще до того, как они смогут быть задействованы.

Генерал также указал, что в качестве целей могут рассматриваться предприятия оборонной промышленности. Он отметил, что Россия значительно продвинулась в производстве ракет, и подчеркнул необходимость поиска способов замедлить развитие российского военно-промышленного комплекса. Фройдинг выразил мнение, что текущие экономические меры, принятые против России, могут быть недостаточными, и призвал к поиску новых рычагов давления, особенно в сфере военного производства.

Ранее, на прошлой неделе, немецкий военный уже высказывался о потребностях Украины в вооружении. Он подчеркнул, что для успешного противодействия Киеву необходимы ракетные системы, способные поражать объекты в глубине российской территории, такие как склады, командные пункты, аэродромы и самолеты. Он также сообщил, что Германия намерена выделить финансовую помощь для закупки таких вооружений.

При этом генерал признал, что ситуация на линии фронта для Украины остается крайне сложной. Он отметил, что российские войска уже на протяжении нескольких недель, а возможно, и месяцев, удерживают инициативу.

По его оценке, особенно тяжелое положение сложилось в воздушной сфере, где в последние недели Украина испытывает значительные трудности, особенно в крупных городах.

Уточнения

Вое́нно-промы́шленный ко́мплекс (ВПК) — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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