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Рютте дал приказ: Европа будет платить за чужую войну

Европу заставят финансировать поставки американского оружия Украине
2:21
Силовые структуры » Военные новости

На недавнем заседании контактной группы по вопросам Украины, которое прошло в понедельник, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Европы активнее закупать американское вооружение для поддержки Киева.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

 Он заверил, что европейские союзники смогут выделить необходимые средства для оплаты таких поставок, подчеркнув важность совместных усилий.

Согласно информации, распространённой альянсом после виртуальной встречи, Рютте акцентировал внимание министров обороны на инициативе, разработанной совместно с президентом США Дональдом Трампом. Эта инициатива, о которой было объявлено на прошлой неделе, направлена на усиление помощи Украине за счёт увеличения поставок американского оружия, финансируемых европейскими странами и Канадой.

Ранее Дональд Трамп, известный своей критикой политики предыдущей администрации США в отношении многомиллиардной военной помощи Киеву, представил новую схему поддержки Украины. Он пояснил, что Соединённые Штаты планируют продать своим европейским партнёрам крупную партию вооружений, включая ракеты, системы противовоздушной обороны и боеприпасы, на сумму в несколько миллиардов долларов.

После этого страны-союзники передадут полученное оружие Украине, а свои запасы восполнят за счёт новых заказов у американских производителей. По словам Трампа, этот план уже полностью согласован и будет реализован в ближайшее время за счёт средств, выделенных странами НАТО.

В свою очередь, Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу подобных действий.

Москва считает, что поставки оружия Киеву препятствуют мирному урегулированию конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО в противостояние и создавая опасную ситуацию, которую можно охарактеризовать как "игру с огнём". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением, направленные на Украину, будут рассматриваться как законные цели для российских сил. Представители Кремля также отмечали, что наращивание военной помощи со стороны Запада не способствует переговорному процессу и лишь усугубляет ситуацию.

Уточнения

Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель. Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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