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Женщины, мигранты, пенсионеры — будут призваны в Германии на войну против РФ

Германия готовится к войне: дефицит водителей угрожает логистике НАТО
4:29
Силовые структуры » Военные новости

Германия может столкнуться с серьёзной нехваткой водителей грузовиков в случае введения военного положения, и для решения этой проблемы необходимо привлечь к работе женщин, мигрантов из стран СНГ и людей пенсионного возраста.

Бундесвер
Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бундесвер

Об этом в беседе с газетой Bild рассказал руководитель федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт.

Эти заявления прозвучали на фоне обсуждений в немецком правительстве о возможной угрозе со стороны России. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждал, что Россия якобы ведёт войну против Европы и Германии, а министр обороны Борис Писториус называл РФ главной угрозой для безопасности Европы. Представители кабинета министров неоднократно подчёркивали, что с 2029 года возрастает риск прямого военного столкновения с Россией.

Энгельхардт отметил, что для привлечения женщин к профессии водителя грузовиков необходимо создать безопасные условия, включая обустройство стоянок и оснащение машин душевыми, туалетами и кухнями.

Он также предложил вернуть к работе водителей, вышедших на пенсию, освободив их от обязательного подтверждения квалификации каждые пять лет. Кроме того, по его мнению, Германия должна признать водительские удостоверения, выданные в таких странах, как Молдавия и Узбекистан, чтобы расширить круг потенциальных работников. Он подчеркнул, что любой человек, обладающий навыками вождения, должен иметь возможность работать в этой сфере.

По данным Энгельхардта, в настоящее время в Германии не хватает около 100 тысяч водителей категории C, а в случае начала конфликта на восточном фланге НАТО эта цифра может вырасти до 400 тысяч из-за оттока мужчин в страны Восточной Европы.

Газета Bild, в свою очередь, сообщила, что в условиях войны стране может потребоваться до 800 тысяч водителей грузового транспорта. Энгельхардт предупредил, что без восполнения этого дефицита Германия не сможет обеспечить ни поддержку вооружённых сил, ни снабжение гражданского населения.

Издание Handelsblatt ранее сообщило, ссылаясь на свои источники, что немецкая армия уже ведёт переговоры с крупными логистическими и транспортными компаниями, такими как Lufthansa и Deutsche Bahn, о возможной переброске войск НАТО на восток в случае военного конфликта.

В национальной стратегии безопасности, принятой в 2023 году, Германия определила себя как ключевой логистический центр для НАТО, который в случае войны должен будет обеспечить оперативное перемещение десятков тысяч солдат союзников к восточным границам.

В 2024 году Bild опубликовала документ, который, предположительно, был разработан немецким правительством. В нём описан план действий для населения в случае начала вооружённого конфликта. Согласно этому плану, через территорию Германии будут перебрасываться войска НАТО на восточный фланг, а немецкие вооружённые силы также будут сосредоточены в этом регионе.

В документе подчёркивается, что в случае одновременных атак в разных местах государство не сможет помочь всем нуждающимся, поэтому гражданам следует быть готовыми к самостоятельным действиям.

На фоне этих событий Россия неоднократно выражала обеспокоенность усилением активности НАТО у своих западных границ. Альянс, со своей стороны, объясняет свои действия необходимостью "сдерживания российской агрессии".

В российском МИД подчёркивали, что Москва открыта к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, и призывали Запад отказаться от милитаризации Европы. Президент РФ Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявлял, что у России нет намерений нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Он также отметил, что западные политики используют образ "российской угрозы" для отвлечения внимания от внутренних проблем, хотя, по его мнению, многие люди понимают, что это не более чем вымысел.

Уточнения

Бо́рис Лю́двиг Писто́риус — немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии, назначенный министром обороны 19 января 2023 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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