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Трамп торгует войной: Европа в ловушке миллиардных поставок оружия Украине

Норвегия готова финансировать ПВО для Украины при одном условии от США
Силовые структуры » Военные новости

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем отметил, что для Норвегии и Германии было бы полезно получить от США разъяснения относительно их позиции по вопросу замены систем противовоздушной обороны Patriot, которые планируется отправить на Украину.

ЗРК Patriot
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЗРК Patriot

Трансляция мероприятия велась на официальном сайте немецкого правительства.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Вашингтон и Берлин находятся на финальной стадии переговоров о поставках систем ПВО Patriot в Киев. Согласно предполагаемой сделке, Германия передаст Украине две батареи этих систем из своих резервов, а администрация президента США Дональда Трампа обеспечит восполнение вооружений за счёт американских промышленных запасов.

Стёре подчеркнул, что Германия демонстрирует решимость в вопросе предоставления Patriot, однако он понимает, что канцлеру Мерцу важно получить подтверждение от США о возможности замены переданных систем. По его словам, разъяснение этого вопроса со стороны американских властей значительно облегчило бы процесс принятия решений.

Он также добавил, что Норвегия готова выделить значительные финансовые ресурсы для обеспечения Украины средствами ПВО и планирует сотрудничать в этом направлении непосредственно с Германией. Стёре отметил, что норвежские и немецкие предприятия уже активно взаимодействуют в производстве систем ПВО и ракет для Украины, а также обсуждают варианты поставок, включая системы Patriot.

Кроме того, он выразил готовность своей страны разделить финансовые расходы, если США предоставят ясность по вопросу восполнения вооружений.

Эти заявления прозвучали на фоне новой инициативы президента США Дональда Трампа, который ранее подвергал критике своего предшественника Джо Байдена за многомиллиардную военную помощь Киеву. 14 июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений на Украину через страны НАТО.

Он пояснил, что Соединённые Штаты продадут европейским союзникам крупную партию оружия, включая системы ПВО, ракеты и боеприпасы, на сумму в несколько миллиардов долларов. После этого страны Европы передадут это вооружение Украине, а свои запасы восполнят за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что этот план уже согласован и будет реализован в ближайшее время за счёт средств стран НАТО.

Между тем, российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность по поводу подобных действий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы с оружием, направленные на Украину, будут считаться законной целью для России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчёркивали, что страны НАТО, поставляя вооружение Киеву, фактически "играют с огнём". Представители Кремля также отмечали, что наращивание военной помощи со стороны Запада не способствует успеху переговоров между Россией и Украиной, а лишь усугубляет ситуацию. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и занимаясь подготовкой украинских кадров на территории таких стран, как Великобритания, Германия и Италия.

Уточнения

"Пэтриот" - американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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