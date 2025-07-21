Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комнатные растения, которые не нужно сажать в землю: достаточно воды и света
Финансовый директор Куликова назвала оптимальное распределение сбережений в 2025 году
Огромный помидор весом 1,529 кг
Топ-визажист поделилась секретами нанесения консилера: простая техника для свежего и отдохнувшего лица
Как ценовые войны в Китае влияют на стоимость автомобилей: мнение экспертов
Домашний хлеб из пшеничной и ржаной муки: рецепт с дрожжами и отваром
Галкин* и Пугачёва провели операцию по спасению утопающего Жорика
Юлия Вавилова и Павел Дуров: шутка в спортзале, которая вызвала споры
Одна бессонная ночь может вызвать воспаление мозга и нарушить его функции

Patriot идут на фронт: США провернули трюк с кошельком Европы

Нидерланды подтвердили участие в поставках Patriot на Украину – детали инициативы
2:59
Силовые структуры » Военные новости

Нидерланды намерены сыграть важную роль в международной инициативе, направленной на поставку американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны, отметив, что конкретные детали участия будут определены в ближайшее время.

Ранее стало известно, что США и страны Евросоюза достигли договоренности о передаче американского вооружения Киеву, при этом основная финансовая нагрузка ляжет на европейские государства.

В рамках этой программы планируется отправка не только ракет, но и полноценных батарей Patriot. По данным СМИ, в Вашингтоне уже призывают Германию закупить вдвое больше систем ПВО, чем было изначально запланировано. Однако не все страны Европы поддержали инициативу — Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались принимать в ней участие.

Представитель Нидерландов также подчеркнул, что страна усилит помощь Украине, увеличив поставки боеприпасов для истребителей F-16 и другого вооружения, направленного на укрепление противовоздушной обороны.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп, ранее неоднократно выражавший недовольство масштабной военной поддержкой Киева со стороны администрации Джо Байдена, представил новую схему поставок оружия.

Согласно его заявлению, США продадут странам НАТО крупные партии вооружений, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, на миллиарды долларов. После этого европейские союзники передадут это оружие Украине, а свои запасы восполнят за счет новых закупок у американских компаний. Трамп отметил, что план уже полностью согласован и будет реализован в ближайшее время за счет средств стран альянса.

В свою очередь, российская сторона выразила обеспокоенность по поводу наращивания военной помощи Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что истребители F-16, поставляемые Киеву, не смогут изменить ситуацию на поле боя. Он также предупредил, что в случае использования этих самолетов с аэродромов третьих стран они станут законной целью для российских вооруженных сил. По его словам, западная техника, поставляемая Украине, будет уничтожаться, как это уже происходило ранее.

Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву лишь затрудняют мирное урегулирование конфликта, вовлекая страны НАТО в прямую конфронтацию. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законные цели для России. В Кремле также отмечали, что наращивание военной помощи со стороны Запада не способствует переговорам и лишь усугубляет ситуацию.

Уточнения

"Пэтриот" — американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома

Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.

Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Последние материалы
Экспортные победы: свинина обошла птицу по выручке в этом году
В России в 2026 году могут ввести штрафы за расчёты в криптовалюте
Киркоров о современной музыке: почему она потеряла смысл?
Белый дом ответил на критику миграционной политики Трампа от Хантера Байдена
НАТО меняет стратегию поставок оружия Украине: роль Европы пересмотрена
Нидерланды подтвердили участие в поставках Patriot на Украину – детали инициативы
Вкусно – и точка подверглось международной хакерской атаке – подробности инцидента
Вино, музыка и Вермеер: эти круизы покажут Европу такой, какой вы её ещё не видели
G20 увидел ослабление позиции США в торговых войнах
Владимир Голубев: решение о второй собаке требует взвешенного подхода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.