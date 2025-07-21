Patriot идут на фронт: США провернули трюк с кошельком Европы

Нидерланды подтвердили участие в поставках Patriot на Украину – детали инициативы

2:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Нидерланды намерены сыграть важную роль в международной инициативе, направленной на поставку американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поставка американский боеприпасов

Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны, отметив, что конкретные детали участия будут определены в ближайшее время.

Ранее стало известно, что США и страны Евросоюза достигли договоренности о передаче американского вооружения Киеву, при этом основная финансовая нагрузка ляжет на европейские государства.

В рамках этой программы планируется отправка не только ракет, но и полноценных батарей Patriot. По данным СМИ, в Вашингтоне уже призывают Германию закупить вдвое больше систем ПВО, чем было изначально запланировано. Однако не все страны Европы поддержали инициативу — Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались принимать в ней участие.

Представитель Нидерландов также подчеркнул, что страна усилит помощь Украине, увеличив поставки боеприпасов для истребителей F-16 и другого вооружения, направленного на укрепление противовоздушной обороны.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп, ранее неоднократно выражавший недовольство масштабной военной поддержкой Киева со стороны администрации Джо Байдена, представил новую схему поставок оружия.

Согласно его заявлению, США продадут странам НАТО крупные партии вооружений, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, на миллиарды долларов. После этого европейские союзники передадут это оружие Украине, а свои запасы восполнят за счет новых закупок у американских компаний. Трамп отметил, что план уже полностью согласован и будет реализован в ближайшее время за счет средств стран альянса.

В свою очередь, российская сторона выразила обеспокоенность по поводу наращивания военной помощи Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что истребители F-16, поставляемые Киеву, не смогут изменить ситуацию на поле боя. Он также предупредил, что в случае использования этих самолетов с аэродромов третьих стран они станут законной целью для российских вооруженных сил. По его словам, западная техника, поставляемая Украине, будет уничтожаться, как это уже происходило ранее.

Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву лишь затрудняют мирное урегулирование конфликта, вовлекая страны НАТО в прямую конфронтацию. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законные цели для России. В Кремле также отмечали, что наращивание военной помощи со стороны Запада не способствует переговорам и лишь усугубляет ситуацию.

Уточнения

"Пэтриот" — американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

