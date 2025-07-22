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Западные бойцы в украинской мясорубке: Россия продолжает охоту на наемников ВСУ

Шведский наемник найден мертвым на Украине
1:42
Силовые структуры » Военные новости

На линии фронта в Донбассе был обнаружен убитым гражданин Швеции, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Наемник на Украине

Об этом сообщил шведский телеканал, ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, речь идет о 30-летнем мужчине, который добровольно отправился на Украину для участия в конфликте. Его тело было найдено на передовой в зоне активных боевых действий.

Внешнеполитическое ведомство Швеции подтвердило, что осведомлено о случившемся. Представители министерства отметили, что посольство страны в Киеве уже занимается изучением обстоятельств этого инцидента.

Российское оборонное ведомство неоднократно подчеркивало, что украинские власти используют иностранных наемников в качестве расходного материала, а российские силы будут продолжать ликвидировать их на всей территории Украины.

Многие из тех, кто приехал воевать за деньги, в беседах с журналистами признавались, что сталкиваются с плохой координацией со стороны украинских военных, а шансы выжить в боях крайне низки. Они отмечали, что интенсивность боевых действий в этом конфликте значительно превосходит их опыт участия в операциях в Афганистане или на Ближнем Востоке.

Официальный представитель российского МИД ранее указывала, что страны Запада фактически закрепили за собой роль участника конфликта, отправляя наемников для участия в боевых действиях. Глава российского внешнеполитического ведомства также высказывал предположение, что некоторые государства могут направлять на Украину кадровых военных, маскируя их под наемников.

Уточнения

Шве́ция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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