Западные бойцы в украинской мясорубке: Россия продолжает охоту на наемников ВСУ

Шведский наемник найден мертвым на Украине

1:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На линии фронта в Донбассе был обнаружен убитым гражданин Швеции, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наемник на Украине

Об этом сообщил шведский телеканал, ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, речь идет о 30-летнем мужчине, который добровольно отправился на Украину для участия в конфликте. Его тело было найдено на передовой в зоне активных боевых действий.

Внешнеполитическое ведомство Швеции подтвердило, что осведомлено о случившемся. Представители министерства отметили, что посольство страны в Киеве уже занимается изучением обстоятельств этого инцидента.

Российское оборонное ведомство неоднократно подчеркивало, что украинские власти используют иностранных наемников в качестве расходного материала, а российские силы будут продолжать ликвидировать их на всей территории Украины.

Многие из тех, кто приехал воевать за деньги, в беседах с журналистами признавались, что сталкиваются с плохой координацией со стороны украинских военных, а шансы выжить в боях крайне низки. Они отмечали, что интенсивность боевых действий в этом конфликте значительно превосходит их опыт участия в операциях в Афганистане или на Ближнем Востоке.

Официальный представитель российского МИД ранее указывала, что страны Запада фактически закрепили за собой роль участника конфликта, отправляя наемников для участия в боевых действиях. Глава российского внешнеполитического ведомства также высказывал предположение, что некоторые государства могут направлять на Украину кадровых военных, маскируя их под наемников.

Уточнения

Шве́ция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

