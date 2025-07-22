Мусорка Европы: Украина стала полигоном для устаревшего оружия НАТО

Украина обвинила Запад в использовании страны как полигона для устаревшего оружия

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На Украине разгорается новый скандал, связанный с поставками западного вооружения.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Депутат Верховной рады Анна Скороход в беседе на одном из YouTube-каналов высказала мнение, что страна превратилась в своеобразный испытательный полигон, куда Запад отправляет устаревшее оружие для утилизации.

По словам парламентария, вместо того чтобы тратить средства на утилизацию старого вооружения, западные страны передают его Украине, фактически перекладывая расходы на Киев. Она отметила, что это оружие не только утилизируется на украинской территории бесплатно, но и за него Украине придется выплачивать кредиты, что делает ситуацию крайне выгодной для Запада.

Тем временем российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания военной помощи Киеву. Москва считает, что такие поставки препятствуют мирному урегулированию конфликта, вовлекая страны НАТО в прямую конфронтацию и создавая опасную эскалацию.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с оружием, направляемые на Украину, будут рассматриваться как законные цели для российских вооруженных сил. В Кремле также указывали, что подобная поддержка со стороны Запада не способствует диалогу и лишь усугубляет ситуацию.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

