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2:12
Силовые структуры » Военные новости

На Украине разгорается новый политический скандал, связанный с вопросом демобилизации.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Депутат Верховной рады Анна Скороход в беседе на одном из YouTube-каналов резко раскритиковала позицию Владимира Зеленского, предположив, что он рассматривает украинцев как рабов, лишенных права выбора.

Ранее издание "Страна.ua" сообщило о напряженной перепалке между Зеленским и депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко*. Конфликт произошел во время заседания парламента и был вызван обсуждением темы демобилизации военнослужащих.

По мнению Скороход, Зеленский дал понять, что из Вооруженных сил Украины можно вернуться только в случае тяжелого ранения или гибели, а иные варианты исключены. Она также отметила, что президент четко разделяет людей на тех, кто обязан воевать, и тех, кто освобожден от этой обязанности, включая забронированных, родственников, друзей и знакомых высокопоставленных лиц.

Ситуация с мобилизацией на Украине обострилась после вступления в силу нового закона 18 мая 2024 года. Этот документ обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкоматах, либо лично явившись туда, либо зарегистрировавшись в специальном электронном кабинете. При этом повестка считается врученной, даже если гражданин не видел ее лично — достаточно проставленного штампа о невозможности вручения.

Закон также предписывает постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию представителей военкоматов или полиции. Примечательно, что сроки демобилизации в документе не указаны, что вызывает дополнительные вопросы и недовольство среди населения.

В социальных сетях активно распространяются видеозаписи, на которых запечатлены случаи принудительной мобилизации. На кадрах видно, как сотрудники военкоматов силой затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя физическое насилие.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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