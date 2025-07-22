Ресурсы на исходе: Россия забирает все ресурсы США благодаря Украине

План Трампа по Украине: замораживание конфликта и давление на Европу

2:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский аналитик в области геополитики Брайан Берлетик высказал мнение, что Россия оттягивает на себя слишком много ресурсов США, которые Вашингтону необходимы для решения задач в других регионах мира.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бойцы ВС РФ

По его словам, нежелание Москвы подчиниться требованиям Соединённых Штатов вынуждает американские власти направлять значительные объёмы вооружений, боеприпасов и других средств на поддержку конфликта на Украине.

Это, в свою очередь, сокращает возможности Белого дома для ведения глобальных операций в других частях планеты. Аналитик подчеркнул, что экономическая ситуация в США не позволяет стране одновременно участвовать в нескольких крупных конфликтах. Именно этим, как он считает, объясняется недавнее жёсткое заявление Дональда Трампа в адрес России.

Берлетик также отметил, что Вашингтон стремится приостановить украинский кризис, чтобы сосредоточить свои усилия на более масштабных целях. Среди них он выделил попытки дестабилизации Ирана и противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда США планируют направить основную часть своих ресурсов.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выдвинул Москве ультиматум, дав 50 дней на заключение мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил ввести стопроцентные пошлины на российские товары, а также дополнительные санкции против стран, закупающих у России нефть, газ и другие энергоресурсы.

Кроме того, стало известно, что США и Евросоюз достигли договорённости о поставках американского оружия на Украину, при этом основная финансовая нагрузка ляжет на европейские страны. В рамках будущих поставок планируется отправка не только ракет, но и систем противовоздушной обороны Patriot.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу Трампа как чисто деловой подход.

Он также указал, что Европа, несмотря на громкие заявления о готовности выделять огромные суммы на закупку вооружений и эскалацию конфликта, сталкивается с внутренними разногласиями. Например, Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в финансировании этих поставок.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

