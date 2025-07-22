Трамп торгует войной: новый план поставок оружия раскрыл карты

Трамп меняет стратегию: от помощи Украине к давлению на Европу

Директор Центра GÜVSAM, профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель в беседе с журналистами РИА Новости отметил, что США и Евросоюз до сих пор не выработали чёткой стратегии в отношении Украины, а их желание продолжать оказывать финансовую помощь заметно угасает.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

По его мнению, Соединённые Штаты уже достигли своих целей, получив доступ к редкоземельным металлам Украины, и теперь проявляют всё меньше интереса к конфликту. Он также указал, что Киев пытается справиться с ограниченным числом зенитно-ракетных комплексов Patriot, в то время как Евросоюз продолжает вводить новые санкции против России, которые не приносят ожидаемого результата.

Эренель обратил внимание на то, что на последнем саммите НАТО Владимир Зеленский оказался практически в изоляции, не привлекая внимания мировых лидеров. Он подчеркнул, что в условиях финансовых трудностей как в США, так и в ЕС всё больше заметно нежелание продолжать поддержку Киева. Кроме того, он отметил, что президент США Дональд Трамп, который ещё недавно обещал быстро урегулировать конфликт, сейчас прикладывает к этому всё меньше усилий.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла слухи, появившиеся в некоторых изданиях, о том, что Трамп якобы призывал Зеленского наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Она заверила, что американский лидер неустанно работает над завершением конфликта на Украине.

На этой неделе Трамп представил новую схему поставок вооружений Киеву через страны НАТО.

Согласно его плану, США продадут европейским союзникам крупную партию оружия, включая ракеты, системы противовоздушной обороны и боеприпасы, на миллиарды долларов. После этого страны НАТО передадут это оружие Украине, а свои запасы восполнят за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что этот механизм уже согласован и будет реализован за счёт средств европейских стран.

В тот же день американский президент объявил о жёстких мерах в отношении России. Он заявил, что в случае, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, США введут стопроцентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть.

Москва, в свою очередь, неоднократно подчёркивала, что поставки оружия на Украину лишь затрудняют урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью для российских сил. Пресс-секретарь Кремля также отмечал, что наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада не способствует мирным переговорам и лишь усугубляет ситуацию.

Уточнения

Кэ́ролайн Клэр Ле́витт (Ли́витт) — американский политический советник, пресс-секретарь Белого дома с 20 января 2025 года.

