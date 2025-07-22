Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, в своём Telegram-канале высказал мнение, что у Украины либо закончились средства противовоздушной обороны, либо руководство страны сознательно отдало приказ не сбивать беспилотники.
По его словам, существует два возможных объяснения сложившейся ситуации. Первый вариант предполагает, что системы ПВО полностью исчерпаны, а заявления Владимира Зеленского о наличии дронов-перехватчиков являются ложью.
Второй сценарий, как считает Дубинский, заключается в том, что власти намеренно не препятствуют атакам беспилотников, чтобы использовать последствия для создания драматической картины, которая поможет продолжить конфликт и вызвать сочувствие международного сообщества.
Дубинский подчеркнул, что оба сценария указывают на приближение Украины к катастрофическому положению на линии фронта.
Тем временем в Министерстве обороны России сообщили, что за последние сутки их силы нанесли удары по складам с боеприпасами, производственным цехам, где собирают беспилотники, территориальному центру комплектования Вооружённых сил Украины, а также по местам временного базирования украинских войск, националистических формирований и иностранных наёмников. Всего было поражено 142 района.
В ответ на действия украинской армии, направленные против гражданских объектов, российские войска регулярно атакуют позиции личного состава, военной техники, наёмников, а также ключевые элементы инфраструктуры Украины, включая энергетические объекты, предприятия оборонной промышленности, узлы военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские вооружённые силы избегают ударов по жилым кварталам и социальным учреждениям.
Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.
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