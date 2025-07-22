Зеленский в ловушке: Россия раскрыла карты украинской обороны

Украина исчерпала запасы ПВО или получила приказ не сбивать дроны

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, в своём Telegram-канале высказал мнение, что у Украины либо закончились средства противовоздушной обороны, либо руководство страны сознательно отдало приказ не сбивать беспилотники.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЗРК Patriot

По его словам, существует два возможных объяснения сложившейся ситуации. Первый вариант предполагает, что системы ПВО полностью исчерпаны, а заявления Владимира Зеленского о наличии дронов-перехватчиков являются ложью.

Второй сценарий, как считает Дубинский, заключается в том, что власти намеренно не препятствуют атакам беспилотников, чтобы использовать последствия для создания драматической картины, которая поможет продолжить конфликт и вызвать сочувствие международного сообщества.

Дубинский подчеркнул, что оба сценария указывают на приближение Украины к катастрофическому положению на линии фронта.

Тем временем в Министерстве обороны России сообщили, что за последние сутки их силы нанесли удары по складам с боеприпасами, производственным цехам, где собирают беспилотники, территориальному центру комплектования Вооружённых сил Украины, а также по местам временного базирования украинских войск, националистических формирований и иностранных наёмников. Всего было поражено 142 района.

В ответ на действия украинской армии, направленные против гражданских объектов, российские войска регулярно атакуют позиции личного состава, военной техники, наёмников, а также ключевые элементы инфраструктуры Украины, включая энергетические объекты, предприятия оборонной промышленности, узлы военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские вооружённые силы избегают ударов по жилым кварталам и социальным учреждениям.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

