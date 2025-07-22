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Днепр в огне: морская пехота России поставила крест на планах ВСУ

Морская пехота Северного флота уничтожила опорный пункт ВСУ в Херсонской области
1:32
Силовые структуры » Военные новости

Военнослужащие Северного флота, входящие в состав группировки войск "Днепр", с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ликвидировали укрепленный пункт украинских вооруженных сил.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Кроме этого они уничтожили временную базу противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, беспилотник, выполнявший плановую разведку, обнаружил на правом берегу реки укрепленный пункт, где находилось до пяти украинских военнослужащих, а также место временного размещения войск, расположенное в заброшенных строениях.

После получения точных координат артиллеристы морской пехоты оперативно заняли заранее подготовленную позицию и нанесли точный удар, уничтожив обнаруженные цели.

Видеозаписи, полученные с дрона в режиме реального времени, подтвердили успешное поражение объектов. После выполнения задачи расчет немедленно сменил местоположение, чтобы избежать обнаружения противником.

Подразделения, оснащенные системами "Град", продолжают выполнять боевые задачи в этом регионе. Их усилия направлены на уничтожение живой силы противника, временных баз, а также пунктов управления беспилотниками. Кроме того, артиллеристы препятствуют попыткам украинских войск высадить десант на левый берег Днепра и ведут борьбу с артиллерией противника.

Уточнения

РСЗО "Град" — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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