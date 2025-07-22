Военнослужащие Северного флота, входящие в состав группировки войск "Днепр", с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ликвидировали укрепленный пункт украинских вооруженных сил.
Кроме этого они уничтожили временную базу противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Как рассказали в военном ведомстве, беспилотник, выполнявший плановую разведку, обнаружил на правом берегу реки укрепленный пункт, где находилось до пяти украинских военнослужащих, а также место временного размещения войск, расположенное в заброшенных строениях.
После получения точных координат артиллеристы морской пехоты оперативно заняли заранее подготовленную позицию и нанесли точный удар, уничтожив обнаруженные цели.
Видеозаписи, полученные с дрона в режиме реального времени, подтвердили успешное поражение объектов. После выполнения задачи расчет немедленно сменил местоположение, чтобы избежать обнаружения противником.
Подразделения, оснащенные системами "Град", продолжают выполнять боевые задачи в этом регионе. Их усилия направлены на уничтожение живой силы противника, временных баз, а также пунктов управления беспилотниками. Кроме того, артиллеристы препятствуют попыткам украинских войск высадить десант на левый берег Днепра и ведут борьбу с артиллерией противника.
РСЗО "Град" — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.
Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.