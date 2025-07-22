56 ударов в пустоту: Россия обезвредила беспилотники ВСУ

Российские военнослужащие из состава группировки войск "Запад" обнаружили и ликвидировали 56 объектов, предназначенных для управления украинскими беспилотниками, сообщил представитель пресс-центра этой группировки в видеоматериале, размещенном Министерством обороны России.
Кроме того, он отметил, что силы противовоздушной обороны данного соединения сбили 27 дронов самолетного типа, принадлежавших противнику.
В то же время представитель пресс-центра группировки войск "Восток" проинформировал, что в зоне их ответственности было уничтожено 21 место, откуда осуществлялось управление беспилотной авиацией.
Эти действия, как подчеркивается, направлены на снижение активности противника в воздухе и предотвращение атак с использованием дронов.
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