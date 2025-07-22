56 ударов в пустоту: Россия обезвредила беспилотники ВСУ

Российские военные уничтожили 56 пунктов управления БПЛА ВСУ в зоне Запада

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военнослужащие из состава группировки войск "Запад" обнаружили и ликвидировали 56 объектов, предназначенных для управления украинскими беспилотниками, сообщил представитель пресс-центра этой группировки в видеоматериале, размещенном Министерством обороны России.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Кроме того, он отметил, что силы противовоздушной обороны данного соединения сбили 27 дронов самолетного типа, принадлежавших противнику.

В то же время представитель пресс-центра группировки войск "Восток" проинформировал, что в зоне их ответственности было уничтожено 21 место, откуда осуществлялось управление беспилотной авиацией.

Эти действия, как подчеркивается, направлены на снижение активности противника в воздухе и предотвращение атак с использованием дронов.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

