Смертельная ловушка на фронте: Россия уничтожила мозг украинских дронов

Артиллерия России уничтожила командный пункт FPV-дронов ВСУ на фронте

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска из состава группировки "Центр" ликвидировали объект, в котором находился расчет украинских беспилотников, на красноармейском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ольги Балашовой, Вадима Савицкого, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Фагот - Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии 02

Как уточнили в ведомстве, самоходная артиллерийская установка "Мста-С" нанесла удар по зданию на окраине одного из населенных пунктов, где размещались операторы FPV-дронов противника.

Цель была выявлена благодаря работе разведывательных беспилотников, которые ведут непрерывное наблюдение за линией фронта. Артиллеристы произвели точный выстрел с закрытой позиции, находясь на расстоянии примерно 20 километров от объекта.

В оборонном ведомстве отметили, что благодаря постоянной корректировке огня с помощью операторов дронов удалось поразить цель с минимальным расходом боеприпасов. Прямое попадание привело к полному разрушению здания, уничтожив как сам расчет, так и оборудование, находившееся внутри.

Уточнения

FPV (First Person View) — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.

