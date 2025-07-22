Смертельная ловушка на фронте: Россия уничтожила мозг украинских дронов

Российские войска из состава группировки "Центр" ликвидировали объект, в котором находился расчет украинских беспилотников, на красноармейском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
Как уточнили в ведомстве, самоходная артиллерийская установка "Мста-С" нанесла удар по зданию на окраине одного из населенных пунктов, где размещались операторы FPV-дронов противника.
Цель была выявлена благодаря работе разведывательных беспилотников, которые ведут непрерывное наблюдение за линией фронта. Артиллеристы произвели точный выстрел с закрытой позиции, находясь на расстоянии примерно 20 километров от объекта.
В оборонном ведомстве отметили, что благодаря постоянной корректировке огня с помощью операторов дронов удалось поразить цель с минимальным расходом боеприпасов. Прямое попадание привело к полному разрушению здания, уничтожив как сам расчет, так и оборудование, находившееся внутри.
FPV (First Person View) — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.
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