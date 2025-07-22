Пойман с поличным: агент Украины рассказал о поджогах и предательстве России

ФСБ опубликовала признание агента украинских спецслужб о поджоге в Липецке

Сотрудники ФСБ России обнародовали видеоматериал, в котором гражданин РФ, осужденный за сотрудничество с украинскими спецслужбами, рассказал о своей противоправной деятельности.

Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ФСБ

В частности, он признался, что поджег в Липецке пункт, где собирали гуманитарную помощь, а также выполнял в Орле различные задания, включая нанесение антивоенных надписей на стены, за что получал деньги от своих кураторов.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Липецкой области был задержан пособник украинских спецслужб, который причастен к поджогу объекта, предназначенного для сбора гуманитарной помощи российским военнослужащим. По решению 2-го Западного окружного военного суда, задержанный был приговорен к 14 годам заключения в колонии строгого режима.

В видеозаписи, распространенной Центром общественных связей ФСБ, осужденный сообщил, что 16 июля 2024 года по указанию украинских спецслужб он совершил поджог здания в Липецке, где хранилась гуманитарная помощь для нужд специальной военной операции.

Кроме того, он рассказал, что в Орле по заданию тех же кураторов занимался нанесением антивоенных граффити и выполнял другие поручения, получая за это финансовое вознаграждение.

Осужденный также отметил, что полностью признает свою вину и выражает раскаяние в совершенных преступлениях.

Уточнения

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