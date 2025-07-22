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Украина в ожидании: НАТО застряло в спорах о военной помощи

НАТО согласовывает военную помощь Украине: системы Patriot и боеприпасы под вопросом
1:47
Силовые структуры » Военные новости

Агентство Associated Press сообщило, что страны НАТО продолжают обсуждать вопросы предоставления военной поддержки Киеву.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

По данным издания, один из высокопоставленных представителей альянса отметил, что в то время как Украина ожидает поставок систем противовоздушной обороны Patriot, в НАТО все еще ведутся переговоры о передаче других видов военной помощи, включая артиллерийские снаряды и боеприпасы. В частности, речь идет о возобновлении помощи со стороны США, которая ранее была временно заморожена.

Ранее агентство Reuters передало информацию о том, что новый командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал, рассказал о подготовке к оперативной переброске систем Patriot на Украину, которая осуществляется в тесном взаимодействии с Германией.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Соединенными Штатами и Евросоюзом о поставках американского вооружения Киеву, при этом финансовую нагрузку должны взять на себя европейские страны.

В рамках будущих поставок планируется передать не только ракеты, но и сами батареи Patriot. По данным СМИ, в Вашингтоне уже требуют от Германии закупить в два раза больше систем ПВО, чем было изначально согласовано. Однако ряд стран, включая Францию, Италию, Чехию и Венгрию, отказались участвовать в этой инициативе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что отправка оружия киевским властям не способствует мирному разрешению конфликта, а, напротив, лишь затягивает боевые действия.

Уточнения

"Пэтриот" американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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