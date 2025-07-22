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Силовые структуры » Военные новости

Глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в следующем году для обеспечения обороноспособности страны потребуется не менее 120 миллиардов долларов, при этом половина этой суммы, как ожидается, будет привлечена за счет международной помощи.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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По его словам, в настоящее время ведутся активные консультации с партнерами из Европейского союза и НАТО, чтобы обеспечить необходимое финансирование.

Накануне, выступая на заседании группы в формате "Рамштайн", Шмыгаль обратился с просьбой выделить 6 миллиардов долларов для устранения дефицита средств, необходимых для военных закупок в текущем году.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что лишь 40% вооружений, используемых украинскими войсками на линии фронта, произведены внутри страны. На полях саммита НАТО в Гааге он акцентировал внимание на проблеме недофинансирования украинского оборонного производства, указав, что 40% этого сектора испытывает нехватку средств, и призвал к увеличению финансовой поддержки.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия на Украину препятствуют мирному урегулированию конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО в противостояние и создавая опасную ситуацию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью для российских сил. В Кремле также отмечали, что наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада не способствует диалогу и лишь усугубляет ситуацию.

Уточнения

Дени́с Анато́льевич Шмыга́ль — украинский государственный и политический деятель, инженер-экономист. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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